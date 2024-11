Der Große Preis von Monaco steht seit Jahren in der Kritik. Jetzt einigen sich die Parteien darauf, wie es weitergehen wird. Die Fans müssen sich auf ein Ende einer Tradition einstellen.

Der Circuit de Monaco bleibt ein fester Bestandteil des Formel-1-Rennkalenders. Darauf haben sich Prinz Albert II von Monaco, die Verantwortlichen des Automobil-Klubs in Monaco (ACM) und die Formel 1 geeinigt. Der neue Vertrag mit dem Traditionskurs knüpft an die bestehende Vereinbarung bis 2025 an und gilt bis einschließlich der Saison 2031.

"Ich freue mich über die Vertragsverlängerung", sagt Formel-1-Chef Stefano Domencali. "Die Straßen von Monaco sind einmalig und ein berühmter Teil der Formel 1. Alle Fahrer träumen weiterhin davon, eines Tages einmal den Monaco-Grand-Prix zu gewinnen."

Und das auf einer unveränderten Strecke: Obwohl schon seit Jahren viel Kritik am aktuellen Kursverlauf des Circuit de Monaco laut wird, weil es dort zu wenige Überholmöglichkeiten gibt, soll in Monaco nicht umgebaut werden. Es bleibt also bei der seit 2015 gültigen Layout-Version mit 19 Kurven auf 3,337 Kilometern Länge.