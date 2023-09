Formel 1 in Monza live: Rennen beim GP von Italien im TV, Livestream, Liveticker

Anzeige

Vom 1. bis zum 3. September gastiert die Formel 1 in Monza, Italien. Alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream, zur Begleitung im Liveticker sowie zu den Startzeiten der einzelnen Sessions und den Ergebnissen.

Max Verstappen ist weiter der Dominator der aktuellen Saison. Der Niederländer befindet sich auf dem Weg zu seinem dritten Weltmeistertitel in Folge, führt die Fahrerwertung mit unglaublichen 138 Punkten Vorsprung vor seinem Teamkollegen Sergio Perez an und könnte in Monza einen neuen Formel-1-Rekord aufstellen, sollte er in Italien sein zehntes Rennen in Folge gewinnen. Seit seinem Sieg in Zandvoort teilt er sich die Bestmarke von neun Erfolgen in Serie mit Sebastian Vettel.

Schnappt sich Verstappen den Rekord? Oder funken die Altmeister Fernando Alonso und Lewis Hamilton dem Niederländer dazwischen? Was können Lando Norris und Oscar Piastri im McLaren zeigen? Und wo landet Ferrari mit Charles Leclerc und Sergio Perez?

Diese und weitere Antworten gibt es am Sonntag, den 3. September, ab 15 Uhr (im Liveticker auf ran.de und in der ran-App). Klar ist jetzt schon, dass Daniel Ricciardo, der das Rennen in Monza 2021 sensationell gewann, fehlen wird. Der Australier wird erneut von Liam Lawson vertreten, um seinen Handbruch auszukurieren.

Checkt unser Datencenter zur Formel 1 für weitere Infos oder Statistiken.