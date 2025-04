Formel 1 - Nach Beinahe-Crash: Alonso scherzt über Zögling Bortoleto

Fernando Alonso erlebt beim Großen Preis von Saudi-Arabien einen Schreckmoment. Für diesen sorgt ausgerechnet Gabriel Bortoleto, zu dem er eine besondere Verbindung hat.

Das war haarscharf! Genau bei Rennhalbzeit stockt den Zuschauern beim Großen Preis von Saudi-Arabien am Sonntag kurz der Atem - genauso wie Fernando Alonso: In Runde 25 kämpfen direkt vor ihm Gabriel Bortoleto und Liam Lawson um Platz 15.

Der Altmeister lauert dahinter im Windschatten und sieht vor Kurve eins seine Chance gekommen, um beim Überholmanöver Lawsons auf der Außenbahn gleich mit durchzuschlüpfen. Allein: Alonso hat die Rechnung nicht damit gemacht, dass Bortoleto ihn nicht sieht. Als der Sauber-Pilot deshalb nach rechts zieht, wird es für Alonso zwischen seinem Gegner und der Mauer ganz eng!

Trotz einer kleinen Berührung geht die Szene aber glimpflich aus, der Aston-Martin-Pilot verbremst sich lediglich in Kurve eins und kürzt durch den Notausgang ab. Am Funk ist Alonso der Schreck aber anzuhören: "Wow! Er hat sich auf der Bremse bewegt, woah, das war knapp", atmet der Spanier erstmal tief durch: "Woah, so knapp. Checkt das Auto!"