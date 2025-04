Beim Grand Prix von Saudi-Arabien gelingt Oscar Piastri der nächste Erfolg. Nun steht der Australier an der Spitze der Gesamtwertung. Die internationale Presse feiert den Youngster und spricht vom Titel.

Der Grand Prix von Saudi-Arabien sorgte bereits in der ersten Kurve für Zündstoff, als Oscar Piastri und Max Verstappen aneinander gerieten. Verstappen erhielt dafür eine Zeitstrafe, der Australier kam dagegen ohne Verwarnung davon und gewann das Rennen.

Verstappen landete auf dem zweiten Platz - das letzte Plätzchen auf dem Podest holte sich Charles Leclerc im Ferrari. In der Gesamtwertung übernahm Piastri damit den Platz an der Spitze vor McLaren-Kollege Lando Norris. Der Brite beendete das Rennen in Dschidda auf Rang vier.

Piastri ist damit der erste Australier seit Mark Webber (2010), der die Gesamtwertung anführt. Die internationale Presse feiert den neuen Führenden der Fahrerwertung, besonders groß ist der Jubel natürlich in Australien.

ran hat die Pressestimmen zum Großen Preis von Saudi Arabien.

The Guardian (England): "Unter Druck die Konzentration und Balance zu bewahren, war schon immer eines der Markenzeichen der besten Formel-1-Fahrer - Oscar Piastri demonstrierte dies mit beeindruckender Sicherheit für einen so jungen Fahrer. Sein Sieg beim Großen Preis von Saudi-Arabien, bei dem er den Weltmeister Max Verstappen schlug, war ein Lehrstück für die Ruhe und das Selbstvertrauen des 24-Jährigen und sein Potenzial, in seiner erst dritten Saison den Titel zu holen."