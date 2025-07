Auf eine mögliche Party vorbereitet waren dabei aber weder Team noch Fahrer. So hatte der Rennstall, der zuletzt 2012 mit Kamui Kobayashi ein Podium feiern konnte, keinen Champagner für den Fall der Fälle kaltgestellt.

Der Große Preis von England in Silverstone hielt für Nico Hülkenberg eine wahrlich große Überraschung bereit. Im 239. Rennen seiner Formel-1 -Karriere erreichte der Deutsche erstmals einen Podiumsplatz . Der Kick-Sauber-Pilot wurde hinter den beiden McLaren Dritter.

Nico Hülkenberg fährt in Silverstone völlig überraschend auf das Podium. Auf eine Party sind er und sein Rennstall in der Folge aber nicht vorbereitet.

Formel 1 in Silverstone: Norris hilft Hülkenberg

Dass sein Ritt von Startplatz 19 auf drei etwas ganz Besonderes war, das war dem Deutschen bereits bei der Zieldurchfahrt klar. "Ich kann nicht begreifen, was wir gerade geschafft haben", funkte er mit zittriger Stimme.

Eine kleine Panne gab es übrigens auch noch im Cool-down-Raum, in dem sich die drei bestplatzierten Fahrer nach dem Rennen treffen. Seinen Helm, der mit in den Raum genommen werden muss, vergaß der Deutsche. In diesem Fall kam ihm Lando Norris zur Hilfe. Der Rennsieger brachte Hulk seinen Kopfschutz.