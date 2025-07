Nico Hülkenberg ist nicht mehr der Fahrer mit den meisten Formel-1-Rennen ohne Podiumsbesuch. In Silverstone nutzt der Sauber-Pilot die Gunst der Stunde und zeigt einmal mehr, was er aus unterlegenen Fahrzeugen rausholen kann.

Formel 1: Hülkenberg in Silverstone von Platz 19 auf Rang drei

Auch das war keineswegs übertrieben. Von Platz 19 ins Rennen gegangen, arbeitete sich Hülkenberg auf leisen Sohlen langsam nach vorne – auch begünstigt von Wetterkapriolen und Patzern der Konkurrenz.

Aber gerade bei teilweise unvorhersehbaren äußeren Bedingungen werden Helden geboren. Die Performance-Unterschiede zwischen den Fahrzeugen erscheinen kleiner, der Einfluss der Piloten wird umso größer.

Und Hülkenberg galt schon immer als Fahrer, der mehr aus einem Auto herauszuholen vermag, als vermeintlich drinsteckt. Was er in dieser Saison schon mehrmals bewies: Zum Auftakt in Australien raste er ebenfalls bei widrigem Wetter auf Rang sieben, seit dem fünften Platz in Spanien folgten Platz acht in Kanada und Rang neun vor einer Woche in Österreich.

An Hülkenberg in den Punkten hatte sich die F1-Welt also längst gewöhnt. Doch nun folgte eben jenes Meisterstück, bei dem er schon nach der ersten Safety-Car-Phase 14 Positionen gut gemacht hatte.

Als sich Weltmeister Max Verstappen nach dem Restart rausdrehte, musste Hülkenberg nur noch Lance Stroll überholen, um auf den Podiumsplatz vorzupreschen – was ihm einige Runden später auch gelang.