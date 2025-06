Formel 1: Oscar Piastri schlägt Lando Norris in Barcelona - spätes Drama für Max Verstappen

McLaren feiert in der Hitze von Katalonien einen Doppelsieg. Max Verstappen fällt hingegen in der Schlussphase entscheidend zurück.

Oscar Piastri schwitzte in der katalanischen Hitze, Lando Norris warf bange Blicke in den Rückspiegel - und Max Verstappen schimpfte in einer dramatischen Schlussphase wild vor sich hin: McLaren hat mit einem Doppelsieg in Barcelona seine Dominanz auch beim Großen Preis von Spanien fortgesetzt, Verstappen und Red Bull lieferten mit starker Strategie und perfekter Fahrt lange Zeit einen harten Kampf.

Nach einem späten Safety Car und einer Zehn-Sekunden-Strafe fiel der Weltmeister aber noch auf Rang zehn zurück. Charles Leclerc im Ferrari und Mercedes-Pilot George Russell profitierten und holten die Ränge drei und vier.

Piastri feierte letztlich seinen ersten Sieg seit einem Monat und sendete damit wieder ein Zeichen der Stärke im Titelduell mit Norris. Der Australier hat nun zehn Punkte Vorsprung auf den Engländer. Einen echten Erfolg fuhr Nico Hülkenberg ein, der im Sauber nach ganz starkem Start und dank der passenden Strategie als Fünfter wichtige Punkte holte. Weiter geht es für die Formel 1 am 15. Juni in Kanada.

Zwei Themen beschäftigten das Feld, kurz bevor die roten Ampeln ausgingen: Zum einen die große Hitze vor den Toren Barcelonas, die Streckentemperatur betrug 50 Grad. "Da wird sich alles um die Reifen drehen", sagte Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko bei "Sky" daher, "es ist der heißeste Tag der Woche. Und die Hitze ist auf der Seite von McLaren."

Zum anderen war aber der Start ein großes Thema, die erste Hürde für alle Piloten. Beinahe 600 Meter sind es in Barcelona von der Linie bis zur ersten Kurve - wer auf den ersten Metern schlecht wegkommt, bezahlt daher meist teuer dafür. Verstappen hatte daher besonderes Augenmerk auf den Rennbeginn gelegt, der Start sei "Time to shine", sagte er. Und der Weltmeister war einer der Hauptdarsteller, kam gut weg und schob sich gleich an Norris vorbei auf Rang zwei.