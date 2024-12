Formel 1: Perez-Aus bei Red Bull wohl besiegelt - Nachfolger steht bereits fest

Red Bull Racing will kurz nach Saisonende wohl Fakten schaffen. Sergio Perez steht demnach unmittelbar vor dem Rausschmiss. Ein Nachfolger soll bereits feststehen.

Die Anzeichen für eine Trennung von Sergio Perez und Red Bull hatten sich immer mehr verdichtet - nun soll offenbar eine Entscheidung gefallen sein.

Nach "Sky"-Informationen ist das Aus besiegelt - und das obwohl der Mexikaner seinen Vertrag erst im Sommer um zwei weitere Jahre verlängert hatte. Zuletzt hatte der 34-Jährige selbst kaum mehr an einen Verbleib beim Team von Formel-1-Weltmeister Max Verstappen geglaubt.

"Ich weiß es nicht. Wir werden einfach sehen, was in den kommenden Tagen passiert", antwortete er beim Saisonfinale in Abu Dhabi auf eine entsprechende Frage. Zum Zeitpunkt des Interviews lief das Rennen noch. Doch Perez war - wie so oft in dieser Saison - bereits vorzeitig ausgeschieden. Schon in der ersten Runde musste er das Rennen nach einem Dreher beenden.

"Ich bin glücklich, dass jetzt alles vorbei ist. Denn es war ein sehr frustrierendes und schwieriges Jahr", sagte der Mexikaner und vermittelte das Gefühl, dass er das Ende der Saison sehnlichst erwartet hatte.

Perez beendete die Saison mit 285 Punkten Rückstand auf seinen Teamkollegen Max Verstappen maßgeblich daran schuld, dass Red Bull Racing in diesem Jahr den Konstrukteurstitel nicht gewinnen konnte.