Carlos Sainz und Ferrari haben ihre starke Form bestätigt und dürfen sich eine Woche nach dem Doppelsieg von Austin Hoffnungen auf einen weiteren Triumph machen.

Carlos Sainz raste am Samstag im Qualifying von Mexiko-Stadt in 1:15,946 Minuten zur Pole Position und legte die Grundlage für ein erfolgreiches Rennen am Sonntag. Für Sainz ist es die sechste Pole der Karriere.

Im Titelrennen mit Lando Norris sicherte sich Weltmeister Max Verstappen einen Vorteil. Der Niederländer wurde im Red Bull Zweiter vor dem drittplatzierten Norris. Nico Hülkenberg (Emmerich) stellte seinen Haas auf den zehnten Startplatz. Vor dem 20. von 24 Saisonrennen hat Verstappen in der WM-Wertung 57 Punkte Vorsprung auf Norris.

Verstappens Teamkollege Sergio Perez, der bei Red Bull um seine Zukunft kämpft, erlebte ausgerechnet beim Heimspiel ein Debakel. Der Mexikaner klagte in Q1 über Bremsprobleme in langsamen Streckenabschnitten und kam nicht über den 18. Startplatz hinaus. Oscar Piastri enttäuschte im zweiten McLaren auf dem 17. Rang. Beim Australier wurde eine Runde wegen Überfahrens der Streckenbegrenzung gestrichen. Jubilar Fernando Alonso belegte an seinem 400. Grand-Prix-Wochenende der Karriere im Aston Martin nur den 13. Rang.