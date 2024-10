In der Konstrukteurs-WM hat der ehemals so dominante Rennstall die Spitzenposition längst abgeben müssen, droht sogar noch hinter Ferrari (nur noch 34 Punkte Rückstand) auf Rang drei zurückzufallen.

Sergio Perez steht in der Formel 1 bei Red Bull unter Druck. Seine Konkurrenz ist jung und hungrig.

Vor dem Hintergrund, dass die verschiedenen Platzierungen an der Spitze in der Endabrechnung finanziell einen Unterschied von rund neun Millionen Dollar ausmachen, eine prekäre Situation, wie auch Red-Bull-Teamchef Christian Horner weiß: "Wir brauchen dringend Antworten", räumt Horner gegenüber "Autosport", einer Schwesterplattform vom "Motorsport-Total.com", in Bezug auf die Fahrersituation ein.