Frühes Aus für Titelverteidiger Verstappen Die Schlagzeile der Session war natürlich das frühe Aus von Verstappen. Der WM-Verfolger beklagte sich über fehlenden Grip an seinem Red Bull RB21 und blieb als 16. bereits in Q1 hängen - zum ersten Mal seit dem Rennen in Sotschi 2021. Verstappen befand sich die ganze Zeit über in der Gefahrenzone. Auch mit seinem zweiten Versuch konnte er sich nicht über den Strich schieben - auch wegen eines dicken Fehlers im Mittelsektor, der 0,4 Sekunden kostete. "Die Fahrbarkeit ist besser, aber in Kurve 1 rutsche ich total", gab er als Feedback an seinen Renningenieur. Der Niederländer holte sich keine neuen Reifen, sondern fuhr zwei Cooldown-Runden, bevor er noch einmal zum entscheidenden Versuch ansetzte. Doch auch damit reichte es nicht für den rettenden 15. Platz. Verstappen scheiterte um knapp sieben Hundertstelsekunden an Hülkenberg. Wie groß die Probleme von Red Bull waren, zeigt sich auch am zweiten Auto von Yuki Tsunoda: Zwar fehlten dem Japaner diesmal "nur" drei Zehntelsekunden auf Verstappen, doch in dem Fall bedeutete das den letzten Platz hinter Esteban Ocon (Haas) und Franco Colapinto (Alpine). Einzig Gabriel Bortoleto (Sauber) wurde von Tsunoda geschlagen. Der Brasilianer konnte nach seinem Unfall im Sprint aber gar nicht am Qualifying teilnehmen.

