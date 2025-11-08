Formel 1
Formel 1 - Qualifying Sao Paulo: Norris auf Pole, Verstappen schon in Q1 raus
- Aktualisiert: 08.11.2025
- 20:16 Uhr
- Motorsport-Total
Lando Norris zeigt auch beim Qualifying zum Grand Prix von Brasilien seine ganze Klasse. Dagegen könnte Max Verstappen den entscheidenden Rückschlag kassiert haben.
Lando Norris könnte am Sonntag einen weiteren wichtigen Schritt zum ersten WM-Titel in der Formel 1 machen. Nach dem Sprintsieg am Samstag legte der WM-Spitzenreiter im Qualifying nach und holte sich auch die Pole Position für den Grand Prix in Sao Paulo (So., ab 18 Uhr im Liveticker).
Seine Widersacher in der Meisterschaft konnte der Brite jedenfalls kräftig distanzieren. Teamkollege Oscar Piastri schwächelte erneut und kam mit 0,375 Sekunden Rückstand nicht über Rang vier hinaus. Weltmeister Max Verstappen scheiterte überraschend schon in Q1 und wird das Rennen nur von Rang 16 aus angehen.
Dafür hatten andere Piloten die Chance zu glänzen: Andrea Kimi Antonelli konnte sich wie im Sprint als Zweiter in die erste Reihe schieben und seinen Mercedes-Teamkollegen George Russell deutlich schlagen. Der Brite hatte als einziger Fahrer in Q3 auf Medium-Reifen gesetzt und wurde Sechster. Rang drei ging an Ferrari-Pilot Charles Leclerc.
Positiv auf sich aufmerksam machen, konnten erneut die Racing Bulls: Isack Hadjar wurde starker Fünfter, Liam Lawson Siebter. Oliver Bearman (Haas) landete auf Rang acht, Pierre Gasly (Alpine) auf Rang neun und Nico Hülkenberg (Sauber) war als Zehnter zum ersten Mal in diesem Jahr in Q3.
Das Wichtigste in Kürze
Frühes Aus für Titelverteidiger Verstappen
Die Schlagzeile der Session war natürlich das frühe Aus von Verstappen. Der WM-Verfolger beklagte sich über fehlenden Grip an seinem Red Bull RB21 und blieb als 16. bereits in Q1 hängen - zum ersten Mal seit dem Rennen in Sotschi 2021.
Verstappen befand sich die ganze Zeit über in der Gefahrenzone. Auch mit seinem zweiten Versuch konnte er sich nicht über den Strich schieben - auch wegen eines dicken Fehlers im Mittelsektor, der 0,4 Sekunden kostete. "Die Fahrbarkeit ist besser, aber in Kurve 1 rutsche ich total", gab er als Feedback an seinen Renningenieur.
Der Niederländer holte sich keine neuen Reifen, sondern fuhr zwei Cooldown-Runden, bevor er noch einmal zum entscheidenden Versuch ansetzte. Doch auch damit reichte es nicht für den rettenden 15. Platz. Verstappen scheiterte um knapp sieben Hundertstelsekunden an Hülkenberg.
Wie groß die Probleme von Red Bull waren, zeigt sich auch am zweiten Auto von Yuki Tsunoda: Zwar fehlten dem Japaner diesmal "nur" drei Zehntelsekunden auf Verstappen, doch in dem Fall bedeutete das den letzten Platz hinter Esteban Ocon (Haas) und Franco Colapinto (Alpine).
Einzig Gabriel Bortoleto (Sauber) wurde von Tsunoda geschlagen. Der Brasilianer konnte nach seinem Unfall im Sprint aber gar nicht am Qualifying teilnehmen.
Ex-Champion Hamilton nur auf Platz 13
Auch im zweiten Abschnitt erwischte es einen großen Namen: Für Lewis Hamilton (Ferrari) blieb nur der 13. Rang. Auch der Rekordweltmeister scheiterte am Ende an der Zeit von Nico Hülkenberg, der erstmals in der Saison 2025 in Q3 einziehen konnte.
Hamilton reihte sich dabei auch hinter Fernando Alonso (Aston Martin) und Alexander Albon (Williams) ein, die am Sonntag die Startpositionen elf und zwölf belegen werden. Ebenfalls ausgeschieden: Lance Stroll, der weiterhin alle Qualifying-Duelle gegen Alonso in diesem Jahr verloren hat, sowie Williams-Pilot Carlos Sainz.
Die größte Überraschung der Session war Oliver Bearman, der in seinem Haas hinter Norris Rang zwei belegt hatte. Auch Alpines Pierre Gasly war mit Rang fünf stark unterwegs.