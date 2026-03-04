- Anzeige -
Motorsport

Formel 1 reagiert auf Iran-Krieg: Regeländerung beim Saisonauftakt in Australien

  • Veröffentlicht: 04.03.2026
  • 19:52 Uhr
  • ran.de

Die Eskalation im Nahen Osten hat auch Auswirkungen auf das erste Rennen der neuen Formel-1-Saison in Melbourne. Die FIA hat nun Sonderregeln angekündigt.

Der Irankonflikt betrifft auch die Formel 1.

Nach den Luftangriffen der USA und Israels auf Iran und dessen Vergeltungsschlägen auf Staatsgebiet mehrerer Nationen wie den Vereinigten Arabischen Emiraten, Katar, Saudi-Arabien und Bahrain wurden zahlreiche Lufträume und Flughafen zeitweise gesperrt.

Die Formel 1 reagierte mit Charterflügen über Tansania und Singapur, um das nötige Personal rechtzeitig zum Auftakt am kommenden Wochenende ins australische Melbourne zu bringen.

Am Mittwoch vermeldeten außerdem alle Teams auf Anfrage von "motorsport.com", dass sie trotz der Herausforderungen bei der Anreise keine betrieblichen Probleme erwarten.

Formel 1: FIA reagiert auf Bitte der Teams

Dennoch haben die Teams sich in einer gemeinsamen Erklärung bei der FIA um eine Regeländerung gebeten – und positive Rückmeldung vom Motorsport-Weltverband erhalten.

Dabei geht es um die eigentlich üblichen Sperrstunden rund um das Rennwochenende. In den Nächten von Mittwoch auf Donnerstag und Donnerstag auf Freitag hat die FIA diese Sperrstunden-Regelung nun aufgrund "höherer Gewalt" aufgeweicht, sodass die Teams in dieser Zeit direkt an den Autos arbeiten können, wie der Verband in einer Mitteilung schrieb.

Rennstart beim ersten Grand Prix des Jahres ist am Sonntag um 5 Uhr morgens deutscher Zeit (Sonntag, ab 05:00 Uhr im Liveticker).

