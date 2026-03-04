Formel 1 reagiert auf Iran-Krieg: Regeländerung beim Saisonauftakt in Australien

Die Eskalation im Nahen Osten hat auch Auswirkungen auf das erste Rennen der neuen Formel-1-Saison in Melbourne. Die FIA hat nun Sonderregeln angekündigt.

Der Irankonflikt betrifft auch die Formel 1.

Nach den Luftangriffen der USA und Israels auf Iran und dessen Vergeltungsschlägen auf Staatsgebiet mehrerer Nationen wie den Vereinigten Arabischen Emiraten, Katar, Saudi-Arabien und Bahrain wurden zahlreiche Lufträume und Flughafen zeitweise gesperrt.

Die Formel 1 reagierte mit Charterflügen über Tansania und Singapur, um das nötige Personal rechtzeitig zum Auftakt am kommenden Wochenende ins australische Melbourne zu bringen.

Am Mittwoch vermeldeten außerdem alle Teams auf Anfrage von "motorsport.com", dass sie trotz der Herausforderungen bei der Anreise keine betrieblichen Probleme erwarten.