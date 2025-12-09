Formel 1: Sebastian Vettel als Red-Bull-Funktionär? Berichte um Abschied von Helmut Marko

Sebastian Vettel könnte bald wieder auf der Formel-1-Bühne auftauchen. Der viermalige Weltmeister könnte nach Markos Weggang künftig als Funktionär beim Rennstall tätig werden.

Kommt Sebastian Vettel zurück zu Red Bull?

Der viermalige Weltmeister könnte künftig in einer neuen Rolle beim österreichischen Rennstall tätig werden - allerdings nicht als Fahrer, sondern als Funktionär.

Anlass der Spekulationen ist die bevorstehende Ablösung von Dr. Helmut Marko als Motorsportchef von Red Bull, die laut "Telegraph" zum Jahresende erfolgen soll.

Marko, der seit 2005 die Geschicke des Teams lenkte, wird nach über zwei Jahrzehnten an der Spitze nicht mehr für Red Bull tätig sein.

In seiner Zeit konnte der Österreicher ganze acht Fahrer- und sechs Konstrukteurstitel feiern und gilt als enger Vertrauter von Max Verstappen. Spannungen mit dem damaligen Teamchef Christian Horner führten zuletzt zu einem Zerwürfnis, das im Juli diesen Jahres in Horners Entlassung mündete.