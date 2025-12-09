- Anzeige -
formel 1

Formel 1: Sebastian Vettel als Red-Bull-Funktionär? Berichte um Abschied von Helmut Marko

  • Aktualisiert: 09.12.2025
  • 15:16 Uhr
  • ran

Sebastian Vettel könnte bald wieder auf der Formel-1-Bühne auftauchen. Der viermalige Weltmeister könnte nach Markos Weggang künftig als Funktionär beim Rennstall tätig werden.

Kommt Sebastian Vettel zurück zu Red Bull?

Der viermalige Weltmeister könnte künftig in einer neuen Rolle beim österreichischen Rennstall tätig werden - allerdings nicht als Fahrer, sondern als Funktionär.

Anlass der Spekulationen ist die bevorstehende Ablösung von Dr. Helmut Marko als Motorsportchef von Red Bull, die laut "Telegraph" zum Jahresende erfolgen soll.

Marko, der seit 2005 die Geschicke des Teams lenkte, wird nach über zwei Jahrzehnten an der Spitze nicht mehr für Red Bull tätig sein.

In seiner Zeit konnte der Österreicher ganze acht Fahrer- und sechs Konstrukteurstitel feiern und gilt als enger Vertrauter von Max Verstappen. Spannungen mit dem damaligen Teamchef Christian Horner führten zuletzt zu einem Zerwürfnis, das im Juli diesen Jahres in Horners Entlassung mündete.

Formel 1: Sebastian Vettel als Motorsportchef zu Red Bull?

In diesem Kontext taucht immer wieder der Name Sebastian Vettel auf. Der ehemalige Red-Bull-Pilot gewann alle seine vier Weltmeistertitel unter Markos Führung und kennt das Team wie kaum ein anderer.

Grundsätzlich zeigt sich Vettel nach seinem Rücktritt offen für neue Aufgaben in der Formel 1, auch in einer Funktionärsrolle. Ob ihn jedoch konkret die Position des Motorsportchefs bei Red Bull reizt, ist bislang unklar.

Noch im Juni erzählt Vettel im Podcast mit dem "ORF": "Ich verstehe mich nach wie vor mit Helmut super und wir sind auch im Austausch, auch was das Thema angeht."

Red Bull hingegen scheint aktuell keinen unmittelbaren Ersatz für Marko zu planen. Intern wurde laut "Bild" wohl entschieden, den mächtigen Posten des Motorsportchefs zunächst nicht nachzubesetzen.

