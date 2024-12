Pin belegt in der F1-Academy 2024 vor den letzten Rennen Platz zwei. Die Französin ist 20 Jahre alt. "Kenzo und Doriane, sie ist unerschrocken. Wenn ich ein Team zusammenstellen würde - vielleicht werde ich das eines Tages tun - dann würde ich von Anfang an auf Diversität achten."

Hamilton hatte seine Traum-Aufstellung angegeben für den Fall, dass er in Zukunft mal sein eigenes Formel-1-Team hat. Der siebenmalige Weltmeister nannte die Mercedes-Junioren Kenzo Craigie und Doriane Pin. Kart-Champion Craigie ist 14 und will mit der Unterstützung von Mercedes weiter nach oben.

Sophia Flörsch hat auf eine Aussage von Lewis Hamilton reagiert und bekommt dafür in den sozialen Medien jede Menge Gegenwind.

Das Wichtigste in Kürze

Lewis Hamilton vs Sophia Flörsch: Kritik kommt sofort

Und die Kritik ließ nicht lange auf sich warten. "Das ist einfach nur demütigend für dich", postete ein Fan als Antwort auf Flörsch, ein anderer fügte hinzu: "Eine kleine Google-Suche hätte dich vor dieser Idiotie bewahrt."

Ein anderer Fan antwortete: "Das sagst du zu einem der wenigen Fahrer, die sich tatsächlich für Veränderungen einsetzen und Frauen im Motorsport unterstützen? Bist du dumm?"

Der Hintergrund: Hamilton setzt sich tatsächlich schon länger unter anderem für mehr Gleichberechtigung und Diversität, nicht nur im Motorsport, ein. "Es ist eine Sache, zu sagen, dass etwas inklusiv ist, die andere ist es, eine Umwelt zu schaffen, in der sich Betroffene frei und wohlfühlen", sagte Hamilton im Sommer: "Wir können zu 100 Prozent mehr machen", betonte er.

Red-Bull-Mechaniker Calum Nicholas konnte Flörschs Angriff deshalb ebenfalls nicht nachvollziehen: "Warum stößt du Menschen vor den Kopf, die bereits auf deiner Seite stehen?"

Und weiter: "Lewis hat mehr Geld und Zeit in den Einsatz für unterrepräsentierte Gruppen gesteckt als JEDER ANDERE in der Geschichte unseres Sports. Die 'Hamilton-Commission' hat die Karten neu gemischt, und ohne sie gäbe es wahrscheinlich nicht viele der Programme, die sich für den Abbau von Barrieren beim Einstieg in den Rennsport einsetzen."