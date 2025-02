Formel 1: Stromausfall in Bahrain - Zwangspause bei den Testfahrten

Unfreiwillige Pause für die Formel-1-Piloten bei den Testfahrten. In Bahrain fiel vorübergehend der Strom aus.

Blackout zum Auftakt: Ein Stromausfall hat bei den Testfahrten der Formel 1 in Bahrain für eine kuriose Zwangspause gesorgt. Gegen 17 Uhr Ortszeit gingen die Flutlichtmasten rund um die Strecke aus, als über dem Bahrain International Circuit gerade die Dämmerung einsetzte.

"Es war etwas düster, als ich herausgefahren bin, dachte ich schon, dass ich das Visier wechseln sollte", sagte Mercedes-Pilot George Russell bei "Sky": "Dann habe ich erst gemerkt, dass das Licht nicht brennt."

Die Lichtverhältnisse waren allerdings nicht das einzige Problem. Auch in weiten Teilen der Funktionsgebäude und in den Garagen gab es zeitweise keinen Strom, in den Boxen setzten die Mechaniker ihre Arbeit mit Taschenlampen fort.

"Die Sicherheitssysteme laufen nicht, wir können auch das Teamradio nicht nutzen", sagte Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko: "Allein aus Sicherheitsaspekten ist es gerade nicht möglich weiterzufahren." Erst nach 40 Minuten gingen die Flutlichter nach und nach wieder in Betrieb.