Die Formel 1 testet erstmals in der neuen Saison. Am Bahrain International Circuit konnte man die ersten Informationen sammeln.

Die Formel-1-Saison 2025 ist eröffnet!

Mercedes-Rookie Andrea Kimi Antonelli hatte die Ehre, als erster Fahrer in einer offiziellen Session auf die Strecke zu gehen. Der Italiener fuhr um 10 Uhr Ortszeit auf dem Bahrain International Circuit auf die Piste und läutete damit das Treiben im Jahr 2025 ein.

Der 18-Jährige war es auch, der am Ende der ersten Session die Bestzeit inne hatte: 1:31.428 Minuten fuhr Youngster in Sachir und war damit 0,145 Sekunden schneller als Williams-Pilot Alexander Albon, der wiederum nur eine Tausendstelsekunde vor Liam Lawson im Red Bull lag.

Alle Augen waren am Morgen aber natürlich auf Lewis Hamilton gerichtet, der erstmals in einer gemeinsamen Session mit allen Teams im Ferrari saß. Der siebenmalige Weltmeister fuhr nach einer Minute raus und drehte seine ersten Runden im SF-25, der am vergangenen Mittwoch bereits einen Shakedown absolviert hatte.