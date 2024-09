Formel 1: Technik-Gigant Lenovo wird neuer F1-Partner

Verlierer: Max Verstappen

Sechstes Rennen in Folge ohne Sieg für Verstappen. Zuletzt war der Red-Bull-Pilot in Barcelona Mitte Juni erfolgreich. Vom Podium war der Niederländer in Monza weit weg. Als "Monster" bezeichnete der Sechstplatzierte seinen Boliden in Monza. Immerhin: 62 Punkte Vorsprung hat er noch auf Lando Norris, doch dieser schwindet immer mehr.