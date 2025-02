Der Deutsche Nico Hülkenberg hat beim Testauftakt der Formel 1 eine unangenehme Pause einlegen müssen.

Gegen Ende der Vormittags-Session in Bahrain flog dem einzigen deutschen Stammpiloten in der Formel 1 ein winziger Splitter ins Auge, als gerade an seinem Sauber-Boliden kleinere Schleifarbeiten stattfanden.

Der 37-Jährige musste die Einheit etwas früher als vorgesehen beenden und kurz behandelt werden, auch die geplante Teilnahme an der offiziellen Pressekonferenz fiel daher aus.

Grund zur Sorge bestand allerdings nicht, bei den weiteren Tests bis Freitag steigt Hülkenberg wie geplant ins Auto.

Der Emmericher war im Winter von Haas zum Sauber-Rennstall gewechselt, der ab dem kommenden Jahr als Audi-Werksteam am Start ist. Sauber, in der vergangenen Saison Letzter der Teamwertung, geht mit einem stark veränderten Auto in die neue Saison.