Formel 1: Transfer-Hammer! McLaren wildert bei Red Bull

Anzeige

Die Roten Bullen müssen den nächsten Rückschlag hinnehmen. Bei McLaren soll der langjährige Red-Bull-Mann eine hohe Position übernehmen. Ein wichtiges Detail muss allerdings noch geklärt werden.

Und wieder ein Abgang bei Red Bull: McLaren hat am Dienstag bekannt gegeben, Will Courtenay als neuen Sportdirektor verpflichtet zu haben. Bislang hat dieser mehr als 20 Jahre lang in verschiedenen Rollen in Milton Keynes gearbeitet.

Courtenay kam 2003 als Systemingenieur zum damaligen Jaguar-Team und blieb dem Rennstall treu, nachdem dieser von Red Bull übernommen wurde. Seit 2010 und bis heute ist er dort als Verantwortlicher für die Rennstrategie ("Head of Race Strategy") tätig.