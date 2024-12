"Als dritter Fahrer 2025 zur Mercedes-Familie zurückzukehren, fühlt sich wie nach Hause kommen an, und ich könnte nicht glücklicher sein. Ich möchte Toto, dem Team in Brackley und allen bei Mercedes für diesen herzlichen Empfang danken."

Die Frage, was Valtteri Bottas nach seinem Aus als Formel-1-Stammfahrer bei Sauber als Nächstes plant, ist beantwortet: Der Finne kehrt als dritter Fahrer für die Saison 2025 zu Mercedes zurück, wie das Team am Donnerstag bestätigte.

Mercedes konnte einen alten Bekannten für sein Aufgebot im kommenden Jahr gewinnen. Valtteri Bottas ging bereits 2022 und 2023 erfolgreich für die Silberpfeile an den Start. Teamchef Toto Wolff lobt seinen "neuen" Schützling in höchsten Tönen.

"Trotz der Herausforderungen der letzten Jahre weiß ich, dass ich der Formel 1 noch viel zu bieten habe. Seit ich als fünfjähriger Junge in Nastola, Finnland, angefangen habe, war mein Ziel immer der Erfolg in der Königsklasse des Motorsports."

"In meinen bisherigen zwölf Jahren in der Formel 1 durfte ich viele unglaubliche Momente erleben. Nun kehre ich an den Ort zurück, an dem viele dieser Momente entstanden sind. Ich freue mich darauf, mein gesammeltes Wissen einzubringen, um dem Team zu helfen, unserem Ziel näherzukommen, um die WM zu kämpfen."