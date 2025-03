Formel 1 - Villeneuve: Natürlich juckt Hamilton der Schumacher-Rekord, er sagt's nur nicht

Die Anreise zum Saisonauftakt der Formel 1 in Australien gestaltete sich für Ex-Weltmeister Jacques Villeneuve schon mal äußerst schwierig: Er wurde auf dem Mailänder Flughafen Malpensa auf der Toilette eingesperrt und konnte sich erst nach 30 Minuten befreien, indem er die Tür eintrat - wobei ihm auch noch ein Stück Decke auf den Kopf fiel...

Villeneuve nahm den Vorfall mit Humor, postete sogar zwei Fotos davon auf Instagram. Ein seltener Einblick sozusagen, hinter die Kulissen all derer, die dem Glamour-Tross der Formel 1 rund um die Welt hinterherfliegen. Beim Reisen lauert dabei schon mal die ein oder andere Falle - denn obwohl selbst Weltmeister, als Experte für verschiedene TV-Sender fliegt Villeneuve natürlich nicht im Privatjet zu den Rennen, wie die großen Stars der Serie.

Dass Lewis Hamilton und Max Verstappen entsprechend hofiert werden und heutzutage ein Vielfaches von dem verdienen, was er und seine Kollegen zu aktiven Zeiten einsacken konnten, stört Villeneuve laut eigener Aussage aber nicht: "Ich habe eine Weltmeisterschaft gewonnen, also nein, ich bin definitiv nicht neidisch darauf, dass sowohl Lewis als auch Max so viel Geld machen. Sie haben hart dafür gearbeitet", sagt der Ex-Champion gegenüber yaysweepstakes.

Die Begründung ist für Villeneuve eine ganz einfache Rechnung: "Ich glaube, wir sind in einer Ära, in der die Formel 1 zehnmal mehr wert ist als sie es damals war. Wenn man es also damit vergleicht, was Michael Schumacher und ich in den 90er Jahren verdient haben, dann sind sie nicht gerade gut bezahlt", erklärt Villeneuve, und denkt dabei vor allem an seinen ehemaligen Ferrari-Rivalen: