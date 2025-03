Der britische Traditionsrennstall McLaren hat den Vertrag mit Oscar Piastri vorläufig verlängert. Das Talent lässt mit großer Kampfansage aufhorchen.

Das Weltmeister-Team McLaren baut auch in Zukunft auf die Dienste von Oscar Piastri und damit auf Kontinuität in seinen Cockpits. Das australische Top-Talent unterschrieb kurz vor dem Saisonstart in Melbourne (im Liveticker ab 5:00 Uhr) einen "mehrjährigen Vertrag".

Das teilte der Traditionsrennstall am Dienstag mit. Piastri fährt seit Anfang 2023 an der Seite von Lando Norris (25), der Brite hatte seinen Vertrag bereits im vergangenen Jahr langfristig verlängert.

"Ich freue mich, für McLaren um die großen Siege zu kämpfen", sagte Piastri, "die Erfolge aus dem letzten Jahr haben mich nur noch hungriger gemacht." Der 23-Jährige hatte 2024 die Rennen in Ungarn und Aserbaidschan gewonnen und stand sechs weitere Male auf dem Podium.