Mick Schumacher geht wieder einmal leer aus: Obwohl Williams sich von Logan Sargeant getrennt hat, fällt die Wahl auf einen anderen Ersatzmann.

Jetzt ist es offiziell: Das Formel-1-Team Williams hat Logan Sargeant vor die Tür gesetzt. Sein Ersatzmann für die restliche Saison wird aber nicht Mick Schumacher, sondern Franco Colapinto. Das bestätigte Williams am Dienstag. Die Änderung greift bereits am kommenden Wochenende in Monza.

Der 21 Jahre alte Argentinier bestreitet aktuell seine zweite Saison in der Formel 2 und liegt dort aktuell auf dem sechsten Platz in der Gesamtwertung. Seit 2023 gehört er dem Nachwuchskader von Williams an und bestritt nach Saisonende seinen ersten Einsatz als Testfahrer.

"Es ist eine Ehre, mein Formel-1-Debüt für Williams zu geben. Daraus werden Träume gemacht", wird Colapinto in der Pressemitteilung zitiert.

Teamchef James Vowles erklärte, das Team glaube an seine jungen Fahrer, weshalb Colapinto die Gelegenheit erhalte, "zu zeigen, wozu er in den finalen neun Rennen der Saison fähig ist".

Für Mick Schumacher hingegen gab es den nächsten Korb. Der Sohn von Legende Michael Schumacher galt zuletzt als heißer Kandidat auf das Cockpit, nachdem sich die Zeichen rund um einen Rauswurf von Sargeant verdichtet hatten. Auch Schumacher ist durch seine Rolle als Testfahrer von Mercedes eng mit Williams verbunden.