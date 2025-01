Formel 1: Zukunft von Max Verstappen - Aston Martin mit verrücktem Angebot?

Aston Martin beschäftigt sich mit dem viermaligen Weltmeister Max Verstappen. Die "Daily Mail" berichtet von einem Vertrag über eine Milliarde Euro über vier Jahre. In der Politik nennt man es gerne "Sommerloch", wenn es in ebendieser Jahreszeit nur wenig relevante Nachrichten gibt und im Zuge dessen plötzlich vermeintliche Sensationsmeldungen auftauchen. Analog dazu könnte man in der Formel 1 von einem "Winterloch" sprechen. Denn während die Newslage in der Zeit zwischen dem Saisonfinale und den ersten Präsentationen des folgenden Jahres in der Regel eher dünn ist, weil eben keine Rennen stattfinden, sorgt aktuell ein Artikel der englischen Daily Mail bei Formel-1-Fans für Aufsehen. Konkret berichtete diese am Donnerstag darüber, dass Aston Martin versuchen soll, Max Verstappen mit einem Milliarden-Angebot nach Silverstone zu locken. Es heißt, der Niederländer könne dort, inklusive Bonuszahlungen, bis zu seinem Karriereende eine Milliarde Pfund verdienen. Nach aktuellem Wechselkurs entspräche das rund 1,2 Milliarden Euro, die der jetzt viermalige Weltmeister in den kommenden Jahren kassieren könnte. Und laut Bericht der Daily Mail erklärt man bei Aston Martin hinter den Kulissen auch, bereits mit Verstappen zu planen.

Wirbt Aston Martin bereits mit Max Verstappen? Eine nicht näher genannte Quelle wird mit den Worten zitiert: "Jefferson, oder Jeff, wie ihn andere nennen, erzählt herum, dass Max zu Aston Martin wechseln wird. Das könnte ein Trick sein, um den Deal, den er abschließen will, aufzuwerten. Aber Max zu holen, ergibt auch absolut Sinn." Gemeint ist Jefferson Slack, Hauptgeschäftsführer beim Aston-Martin-Formel-1-Team. In dieser Funktion soll er potenziellen Sponsoren gegenüber bereits erklärt haben, dass Verstappen in den kommenden Jahren zum Team stoßen wird. Doch was ist wirklich dran?

Selbst im Bericht der Daily Mail heißt es, dass der Verstappen-Coup aktuell "eher ein fester Wunsch als eine sichere Tatsache" sei. Und Aston Martin selbst streitet ab, dass Slack sich gegenüber möglichen Partnern des Teams jemals so geäußert habe. Fakt ist allerdings auch, dass das Team ein grundsätzliches Interesse an Verstappen nie dementiert hat - und das auch weiterhin nicht tut. Erst vor wenigen Monaten erklärt der damalige Teamchef Mike Krack zum Beispiel, dass die Tür "immer offen für Max Verstappen" sei.

