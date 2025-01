Ihn interessiere konkret, "wie fokussiert er ist" im Rennfahrzeug. Er wolle auch "verstehen, wie er das unter der Bedrohung von 300 [Kilometern] pro Stunde in einem Auto machen kann und immer noch in seiner absolut besten Verfassung ist", so Klopp.

Er sitzt auf einer Bühne zwischen zwei Formel-1-Autos, später lässig auf einem Vorderrad und lächelt in die Kamera: Fußball-Trainer Jürgen Klopp ist angekommen im Red-Bull-Universum, wo er ab jetzt als "globaler Fußballchef" tätig sein wird - so die offizielle Rollenbezeichnung.

Jürgen Klopp bei Red Bull: Treffen mit Max Verstappen?

Verstappen gilt als Ausnahmetalent unter den aktuellen Formel-1-Fahrern. 2013 noch Kart-Weltmeister, fuhr er 2014 bereits in der Formel 3 und schon ein Jahr später in der Formel 1. Bei seinem Grand-Prix-Debüt war Verstappen gerade mal 17 Jahre und 166 Tage alt. Das ist Formel-1-Rekord.

Und es ging weiter auf der Überholspur: 2016 folgte für Verstappen die Beförderung von Toro Rosso zu Red Bull. Gleich beim ersten Renneinsatz für sein neues Team gewann Verstappen sensationell, weil sich die Mercedes-Fahrer beim Spanien-Grand-Prix gegenseitig ins Auto gefahren waren.

2021 dann der nächste Meilenstein: Verstappen wurde im kontroversen Finalrennen in Abu Dhabi erstmals Formel-1-Weltmeister und gewann auch in den folgenden Jahren stets die Titel in der Fahrerwertung, 2024 zum vierten Mal in Folge. In der ewigen Siegerliste der Formel 1 firmiert er mit 63 Grand-Prix-Siegen bereits an dritter Stelle hinter Lewis Hamilton und Michael Schumacher.

Und fertig ist Verstappen noch lange nicht: Sein aktueller Red-Bull-Vertrag läuft noch bis einschließlich 2028, wenngleich Verstappen wiederholt betont hat, er wolle gar nicht ewig in der Formel 1 fahren, sondern eines Tages andere Interessen verfolgen. Vielleicht also begeistert Klopp ihn bei einem Treffen für den Fußball.