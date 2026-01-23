Formel 1 2026: Ferrari präsentiert SF-26: "Eine neue Ära"

Die Scuderia Ferrari hat den neuen Dienstwagen von Charles Leclerc und Lewis Hamilton für die kommende Formel-1-Saison präsentiert. In einer "neuen Ära" zurück zu alten Erfolgen: Der Traditionsrennstall Ferrari hat am Freitag seinen Boliden für die kommende Saison in der Formel 1 präsentiert. Der "SF-26" getaufte Rennwagen ist im glänzenden Rot der Scuderia gehalten, rund um das Cockpit und die Motorenabdeckung sorgen weiße Bereiche für Akzente. Die Farbgebung erinnert stark an den von Sebastian Vettel pilotierten SF16-H aus der Saison 2016. Aus Sauber wird Audi: Hülkenberg optimistisch Technisch steht Ferrari wie alle Teams angesichts umfangreicher Reglement-Änderungen zur neuen Saison vor großen Herausforderungen. "Der SF-26 markiert den Beginn einer neuen Ära für die Formel 1 und auch für Ferrari", sagte Teamchef Frederic Vasseur.

Formel 1 - "Reihe von Unbekannten": Vasseur hofft auf Trendwende Und weiter: "Dieses Auto ist das Ergebnis einer enormen Teamleistung und steht für den Beginn einer völlig neuen Reise, der andere Regeln zugrunde liegen und die zwangsläufig eine Reihe von Unbekannten mit sich bringt." Ferrari hofft mit dem neuen Konzept auf eine positive Trendwende. Die Saison 2025 beendeten die Italiener nur auf dem vierten Platz der Konstrukteurswertung. Enttäuschend verlief insbesondere auch das erste gemeinsame Jahr mit Rekordweltmeister Lewis Hamilton im Cockpit.

Formel 1: Autos der Saison 2026 - mit diesem Boliden greifen Verstappen und Red Bull nach dem Titel 1 / 5 © 2025 Getty Images Die F1-Boliden der Saison 2026

Zum 75-jährigen Bestehen der Formel-1-Weltmeisterschaft wurden 2025 alle Boliden der Saison bei einer gemeinsamen Veranstaltung vorgestellt. In diesem Jahr sind die Teams wieder selbst für die Präsentation verantwortlich. ran zeigt die neuen Fahrzeuge. © 2026 Getty Images Red Bull Racing

Oft hatten Kritiker geunkt, dass man sich die jährliche Präsentation des Renners von Red Bull Racing eigentlich sparen könne, da das Auto ohnehin stets gleich aussehe. Dunkelblau mit gelben Akzenten. Diesmal jedoch hat Red Bull etwas gewagt: Anstatt eines matten dunkelblaus fahren Max Verstappen und Isack Hadjar 2026 mit einem helleren Metallic-Blau. © Red Bull Racing Red Bull Racing

"Mir gefällt die Farbe sehr, es ist mal etwas Neues", freute sich Vize-Weltmeister Max Verstappen über die neue Lackierung. "Das ist tatsächlich meine Lieblingsfarbe." Die Vorstellung fand aufgrund der Motorkooperation mit Ford in Detroit statt, der Heimat der Marke. © Visa Cash App Racing Bulls Visa Cash App Racing Bulls

Gleichzeitig wurde auch die Lackierung des Schwesterteams, den Racing Bulls, enthüllt. WIe im vergangenen Jahr konzentriert sich das kleine Team von RB auf eine weiße Lackierung, garniert mit dunkelblauen Elementen © Visa Cash App Racing Bulls Visa Cash App Racing Bulls

Wie auch der große Bruder fahren die Racing Bulls mit einem Ford-Motor. Kleine Kritik gobt es auf Social Media dennoch. "Irgendwie habt ihr es geschafft, dass Red Bull euch in Sachen Lackierung überholt hat."