- Anzeige -
- Anzeige -
Formel 1

Formel 1:  "Anfang einer langen Reise" - Hülkenberg startet mit Audi

  • Aktualisiert: 21.01.2026
  • 06:59 Uhr
  • SID

Nico Hülkenberg wagt einen Neustart bei Formel-1-Debütant Audi. Der Deutsche stellt sich dabei auf holprige Zeiten ein.

Nico Hülkenberg stellt sich auf eine mitunter holprige Debütsaison für das Audi-Werksteam in der Formel 1 ein. "Wir sind am Anfang einer sehr langen Reise", sagte der 38-Jährige dem "SID" im Rahmen der Präsentation seines neuen Rennwagens in Berlin: "Es wird dieses Jahr auch viele Aufs und Abs geben, es wird bumpy, aber wir sind hier, um es anzupacken. Darauf freue ich mich."

Beim Saisonauftakt am 8. März in Melbourne bestreitet Audi sein erstes Formel-1-Rennen und hat sich große Ziele gesetzt: 2030 will der Rennstall um den WM-Titel fahren. Zwar könne es gerade zu Beginn des Projekts "schwierige Zeiten" und "Rückschläge geben", sagte Hülkenberg, "wichtig ist aber, dass wir gerade am Anfang schnell lernen. Wir wollen Erfolge liefern, es liegt an uns, dafür bin ich hier, dafür sind wir alle hier."

- Anzeige -
- Anzeige -

Audi als echtes Werksteam am Start

Audi tritt von Beginn an als echtes Werksteam an, baut also sowohl das Auto als auch den Antrieb selbst. Mittelfristig soll das einen Wettbewerbsvorteil bringen, kurzfristig ist es auch eine Herausforderung: Die anderen Hersteller haben mehr Erfahrungen mit ihren Formel-1-Motoren, auch wenn ab diesem Jahr ganz neue Hybridantriebe mit noch stärkerem Elektro-Anteil zum Einsatz kommen.

Als Werksfahrer Teil des Audi-Projekts zu sein, mache ihn "stolz und glücklich", sagte Hülkenberg, der in seine 13. Saison als Stammfahrer in der Königsklasse startet. Auch ein besonderer Druck sei aber "nicht von der Hand zu weisen. Wenn man eine globale Marke ist, dann ist die Aufmerksamkeit eine andere, der Anspruch wird auch ein anderer sein. Dem versuchen wir, gerecht zu werden." Mit dem neuen R26, am Dienstagabend in Berlin enthüllt, wolle das Team sich "entwickeln, konkurrenzfähig sein und Resultate einfahren."

- Anzeige -
Mehr News zum Motorsport
So sieht der Formel-1-Wagen von Audi aus
News

Damit soll Nico Hülkenberg auf Punktejagd gehen

  • 20.01.2026
  • 20:29 Uhr
Auch für den Bienenschutz setzt sich Vettel ein
News

"Mit Reichweite kommt Verantwortung": Vettel erhält Umweltpreis

  • 19.01.2026
  • 13:54 Uhr
Nasser Al-Attiyah (r.) mit Co-Pilot Fabian Lurquin
News

Rallye Dakar: Al-Attiyah feiert sechsten Gesamtsieg

  • 17.01.2026
  • 14:15 Uhr
Al-Attiyah feiert seinen 50. Tagessieg
News

Rallye Dakar: Al-Attiyah baut Gesamtführung mit Tagessieg aus

  • 16.01.2026
  • 16:31 Uhr
Mattias Ekström kämpft im Ford gegen den Wüstensand
News

Rallye Dakar: Ekström erneut Tagessieger - Loeb in Lauerstellung

  • 15.01.2026
  • 14:09 Uhr
Wieder ganz vorne: Nasser Al-Attiyah
News

Rallye Dakar: Al-Attiyah auf Kurs - Serradori holt Tagessieg

  • 14.01.2026
  • 13:37 Uhr
Tagessieg für Eryk Goczal in seinem Toyota
News

Rallye Dakar: Goczal gewinnt vor seinem Onkel - Roma führt

  • 13.01.2026
  • 14:30 Uhr
Saood Variawa gewinnt die achte Etappe
News

Rallye Dakar: Außenseiter Variawa überrascht - Ekström holt auf

  • 12.01.2026
  • 14:01 Uhr
Mattias Ekström im Wüstensand der &quot;Dakar&quot;
News

Rallye Dakar: Etappensieg für Ekström - Al-Attiyah weiter vorn

  • 11.01.2026
  • 16:25 Uhr
Cassidy (M.) auf dem Podium
News

Formel E: Cassidy beschert Citroen den ersten Sieg

  • 11.01.2026
  • 11:22 Uhr