Horner will Marko angeblich loswerden: Tage bei Red Bull gezählt?

Steht Red-Bull-Motorsportkonsulent Helmut Marko vor dem Aus? Christian Horner möchte ihn wohl loswerden, doch der Österreicher bleibt gelassen.

Auch beim derzeit erfolgreichsten Team der Formel 1 scheint nicht immer alles so harmonisch zu sein, wie es nach außen den Anschein hat. Denn intern soll ein Machtkampf der beiden präsentesten Figuren toben: auf der einen Seite Teamchef Christian Horner, auf der anderen Seite Motorsportkonsulent Helmut Marko.

Horner würde Marko am liebsten loswerden - das berichten zumindest derzeit Medien wie die brasilianische Tageszeitung Globo. Damit würde der Engländer im Grunde alleine die Geschicke von Red Bull in der Formel 1 leiten. Spannungen zwischen ihm und Marko soll es tatsächlich bereits seit längerer Zeit geben.

Und der neue Sportchef Oliver Mintzlaff gilt nicht unbedingt als Freund des 80-Jährigen, behauptet der Bericht, der interessanterweise mit Luciano Burti einen ehemaligen Formel-1-Fahrer als einen der Autoren angegeben hat.

Zudem soll sich Horners Einfluss immer weiter vergrößern, auch in Richtung AlphaTauri. Der Engländer ist bereits an vielen Entscheidungen hinter den Kulissen zu Fahrern und Teamvertretern - unter anderem Geschäftsführer Peter Bayer - involviert und gewinnt damit auch personell immer weiter an Macht.