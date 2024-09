Max Verstappen mit Millionen-Verlusten? Krise bei Red Bull wird immer schlimmer

"Formel-1-Insiderkreise gehen davon aus, dass er pro Rennen, welches er nicht gewinnt, eine Million Euro verliert. Das ist ja auch unglaublich", erklärte Schumacher bei "Sky": "Letztes Jahr war er so vom Erfolg gekrönt und das ist jetzt eine Menge Geld, das ihm da durch die Lappen geht. Neben dem, dass es sportlich nicht mehr läuft."

Max Verstappen und Red Bull stecken in der Formel 1 in der sportlichen Krise. Doch damit nicht genug: Offenbar nagt der Misserfolg auch finanziell am dreimaligen Weltmeister.

Das könnte mittelfristig auch dazu führen, dass Verstappen den Rennstall wechselt. "Ich bin der Meinung, dass immer noch nicht alles in Stein gemeißelt ist, was in der Zukunft mit Max Verstappen passiert", sagt Schumacher: "Denn er hat keine Geduld und wird nicht ewig dableiben."

In der Fahrerwertung hat Verstappen immer noch einen Vorsprung von 59 Punkten auf Lando Norris. Red Bull musste hingegen die Führung in der Teamwertung an McLaren abgeben.