Damit bleibt der Australier, der in seiner erst zweiten Formel-1-Saison 2024 bereits WM-Rang vier belegte, dem Team aus Woking langfristig treu: "Es ist ein großartiges Gefühl zu wissen, dass ich Teil der langfristigen Vision von McLaren bin", freut sich Piastri: "Das Team hat mir 2022 sein Vertrauen geschenkt, und die Reise, die wir in den vergangenen beiden Saisons unternommen haben, um McLaren zur Spitze des Sports zurückzuführen, war unglaublich."

McLaren eiste Piastri im Sommer 2022 mit viel Wirbel von Alpine los - ein Schachzug, der voll aufgehen sollte: Bereits in seinem Rookiejahr konnte der Australier mit Podestplätzen und einem Sieg im Sprint von Katar überzeugen, 2024 folgte dann der endgültige Durchbruch mit seinem ersten Grand-Prix-Sieg in Budapest, dem er anschließend in Baku noch einen weiteren folgen ließ.

Stella ist überzeugt: "Gemeinsam mit Lando haben wir damit alles zusammen, was wir brauchen, um langfristig nach vorne zu pushen. Ich freue mich drauf weiterhin zuzusehen, wie Oscar wächst und sich als Fahrer entwickelt", so Stella, "und ich weiß, dass noch viele Erfolge vor ihm liegen". Mit Teamkollege Norris hatte McLaren vor etwas mehr als einem Jahr verlängert, jedoch auch damals keine genaue Laufzeit veröffentlicht.

Piastri geht hungrig in den WM-Kampf

Piastri will sich nun vollends auf den WM-Kampf konzentrieren, bei den Buchmachern und meisten Fahrerlager-Experten ist McLaren schließlich der große Favorit: "Ich bin sehr stolz, dieses legendäre Team für viele weitere Jahre zu repräsentieren", sagt er, "und aufgeregt, als McLaren-Fahrer, nach den fantastischen Errungenschaften letztes Jahr, jetzt um die großen Preise zu kämpfen". Am besten schon am Sonntag, denn Piastri kündigt an: "Das hat mich nur noch hungriger gemacht."