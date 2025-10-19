Anzeige
Bundesliga live in sat.1, auf ran.de und Joyn

FC Bayern: Fans verhöhnen Borussia Dortmund nach Spielende

  • Aktualisiert: 19.10.2025
  • 12:13 Uhr
  • Julian Erbs

Sieben Spiele, sieben Siege in der Bundesliga für den FC Bayern. Im Klassiker folgt der Sieg gegen Dortmund. Im Nachgang des Spiels verhöhnen die Bayern-Fans den BVB.

Nach 90 Minuten hatten die Bayern ihren siebten Sieg im siebten Bundesligaspiel eingefahren. Der BVB musste sich im Topspiel knapp geschlagen geben.

Besonders in der zweiten Halbzeit zeigten sich die Dortmunder stark verbessert, konnten die Niederlage aber dennoch nicht verhindern und verloren mit 1:2.

Wie so oft gingen die Spieler des FCB danach in die Südkurve und ließen sich ausgiebig für den Sieg im Klassiker feiern.

Böse Zungen würden behaupten, mit diesem Erfolg sei die Bundesliga-Meisterschaft bereits entschieden.

Anzeige
Anzeige

Bayern-Anhänger verspotten Dortmund nach Sieg

Die Bayern-Bosse und auch die Führungsspieler wollten davon nach dem Spiel jedoch verständlicherweise nichts wissen.

Anzeige
Anzeige

Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn

Die Fans aus der Südkurve stimmten ein ungewöhnliches Lied an, als Harry Kane und Co. vor ihnen standen: "Wer wird Deutscher Meister? BVB Borussia", sang die Kurve lautstark – offensichtlich, um den BVB auf die Schippe zu nehmen.

Die Bayern feiern, der BVB hadert – und die Südkurve singt. Ein Abend, der für beide Lager wohl noch länger nachhallen dürfte.

Auch interessant: Harry Kane: Kompletter geht nicht - Kommentar

Mehr News und Videos
imago images 1067856189
News

Gladbach am Boden: Emotionale Ansage der Fans an Spieler

  • 19.10.2025
  • 13:19 Uhr
Sarr
News

Bayern-Flop Bouna Sarr wohl vor Karriereende

  • 19.10.2025
  • 12:59 Uhr
Schlotterbeck
News

Schiri-Frust und Selbstkritik: BVB hadert nach FCB-Kracher

  • 19.10.2025
  • 11:05 Uhr

Sandro Wagner genervt: "Für mich ein Elfmeter"

  • Video
  • 01:52 Min
  • Ab 0
18.10.2025, xemx, Fussball 1.Bundesliga, FC Bayern Muenchen - Borussia Dortmund v.l. Harry Kane (FC Bayern Muenchen) Pascal Groß Gross (Borussia Dortmund) Zweikampf, Aktion, action, battle for the ...
News

Noten zu FCB vs. BVB: King Kane, Pechvogel Bellingham

  • 19.10.2025
  • 09:44 Uhr
Baumgartner jubelt nach einem seiner Tore
News

Spieler des Tages: Christoph Baumgartner (RB Leipzig)

  • 19.10.2025
  • 09:25 Uhr
Kam im Sommer nach Leverkusen: Mark Flekken
News

Bayer im Umbruch: "Die Ergebnisse stimmen"

  • 19.10.2025
  • 06:27 Uhr
Die Hamburger zeigten einen starken Auftritt in Leipzig
News

"Nicht der klassische Aufsteiger": Viel Lob für den HSV

  • 19.10.2025
  • 06:26 Uhr
Fabian Wohlgemuth und der VfB Stuttgart haben einen Lauf
News

VfB Stuttgart auf Erfolgswelle: "Maximal dominiert"

  • 19.10.2025
  • 06:24 Uhr
Alleskönner: Harry Kane nach dem Sieg gegen Dortmund
News

Alleskönner Kane: "Eines meiner besten Spiele"

  • 19.10.2025
  • 06:20 Uhr