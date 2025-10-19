Bundesliga live in sat.1, auf ran.de und Joyn
FC Bayern: Fans verhöhnen Borussia Dortmund nach Spielende
- Aktualisiert: 19.10.2025
- 12:13 Uhr
- Julian Erbs
Sieben Spiele, sieben Siege in der Bundesliga für den FC Bayern. Im Klassiker folgt der Sieg gegen Dortmund. Im Nachgang des Spiels verhöhnen die Bayern-Fans den BVB.
Nach 90 Minuten hatten die Bayern ihren siebten Sieg im siebten Bundesligaspiel eingefahren. Der BVB musste sich im Topspiel knapp geschlagen geben.
Besonders in der zweiten Halbzeit zeigten sich die Dortmunder stark verbessert, konnten die Niederlage aber dennoch nicht verhindern und verloren mit 1:2.
Wie so oft gingen die Spieler des FCB danach in die Südkurve und ließen sich ausgiebig für den Sieg im Klassiker feiern.
Böse Zungen würden behaupten, mit diesem Erfolg sei die Bundesliga-Meisterschaft bereits entschieden.
Bayern-Anhänger verspotten Dortmund nach Sieg
Die Bayern-Bosse und auch die Führungsspieler wollten davon nach dem Spiel jedoch verständlicherweise nichts wissen.
Die Fans aus der Südkurve stimmten ein ungewöhnliches Lied an, als Harry Kane und Co. vor ihnen standen: "Wer wird Deutscher Meister? BVB Borussia", sang die Kurve lautstark – offensichtlich, um den BVB auf die Schippe zu nehmen.
Die Bayern feiern, der BVB hadert – und die Südkurve singt. Ein Abend, der für beide Lager wohl noch länger nachhallen dürfte.
