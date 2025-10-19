Sieben Spiele, sieben Siege in der Bundesliga für den FC Bayern. Im Klassiker folgt der Sieg gegen Dortmund. Im Nachgang des Spiels verhöhnen die Bayern-Fans den BVB.

Nach 90 Minuten hatten die Bayern ihren siebten Sieg im siebten Bundesligaspiel eingefahren. Der BVB musste sich im Topspiel knapp geschlagen geben.

Besonders in der zweiten Halbzeit zeigten sich die Dortmunder stark verbessert, konnten die Niederlage aber dennoch nicht verhindern und verloren mit 1:2.

Wie so oft gingen die Spieler des FCB danach in die Südkurve und ließen sich ausgiebig für den Sieg im Klassiker feiern.

Böse Zungen würden behaupten, mit diesem Erfolg sei die Bundesliga-Meisterschaft bereits entschieden.