Max Verstappen und Red Bull befinden sich in einer starken Form. ran hat durchgerechnet, wie der Niederländer trotz 63 Punkten Rückstand noch Weltmeister werden kann. Unsere Meinung: Unrealistisch ist dieses Szenario nicht.

Von Oliver Jensen,

Eigentlich schien es so, als würde die Weltmeisterschaft der Formel 1 nur zwischen den McLaren-Piloten entschieden werden. Oscar Piastri und Lando Norris dominierten von Rennen zu Rennen. Doch diese Zeit scheint vorbei zu sein.

Max Verstappen und Red Bull fanden zu alter Stärke zurück. Zwei der vergangenen drei Rennen gewann der Niederländer, zudem belegte er in Singapur Rang zwei - vor den McLaren Piloten.

Der Red Bull ist dank der vielen Upgrades wieder konkurrenzfähig. In Monza gab es den vierten neuen Unterboden, in Singapur den sechsten Frontflügel.

Der Rückstand von Verstappen (273 Punkte) auf den Führenden Oscar Piastri (336 Punkte) beträgt noch 73 Punkte. Dazwischen steht Norris auf Rang 2 (314 Punkte). Hier die komplette Fahrerwertung.

Zugegeben: 63 Punkte sind schwer aufzuholen. Allerdings stehen noch sechs Grand-Prix-Rennen und drei Sprints an. Bereits beim bevorstehenden Rennwochenende (17.10.-19.10.) in Austin (Texas, USA) gibt es ein Sprint und ein Hauptrennen. 33 Punkte sind zu vergeben.

Ausgerechnet dieser Kurs könnte für McLaren schwierig werden. Der Grund: Nach den Bremszonen folgen enge Kurven, sodass McLaren nicht seine Stärken im Mittelteil der Kurven ausspielen kann, weil der Radius zu klein ist. Teamchef Andrea Stella hofft dafür, dass Brasilien, Katar und Abu Dhabi den McLaren entgegenkommen.

Ob das genügt? ran hat durchkalkuliert, wie Verstappen doch noch Weltmeister werden kann.