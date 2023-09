Anzeige

Nico Hülkenberg war nach dem erneuten Desaster seines Haas-Teams beim Formel-1-Rennen in Monza bedient - und attackierte den Rennstall scharf.

Von Chris Lugert

Nach dem 17. Platz beim Formel-1-Rennen in Monza hat Nico Hülkenberg sein Team Haas scharf attackiert.

"Wir sind unterirdisch schlecht hier gegenüber der Konkurrenz", polterte der 36-Jährige bei "Sky" und kritisierte vor allem die mangelnde Weiterentwicklung des Autos. "Wir sind das einzige Team, das hier keine neuen Teile mitbringt. Wer so wenig macht, kann nicht viel erwarten", stellte er klar.

Im Qualifying schaffte es Hülkenberg immerhin in Q2 und fuhr nach einem starken Start am Sonntag in der Anfangsphase sogar in den Top-10.

Danach allerdings wurde der Emmericher schnell durchgereicht, die Rennpace von Haas war einmal mehr nicht konkurrenzfähig. Teamkollege Kevin Magnussen hatte er zwar im Griff, am Ende waren die beiden in Monza aber die einzigen Fahrer, die überrundet wurden.