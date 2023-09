Norris trifft die Mauer direkt vor Russell: "Er hat es mir nachgemacht!"

In der Schlussrunde von Singapur wurde Mercedes-Pilot George Russell mit seinem folgenschweren Mauerkuss zur tragischen Figur des Formel-1-Nachtrennens am Sonntag. Doch tatsächlich streifte nicht nur er, sondern auch der direkt vor ihm fahrende Lando Norris im McLaren die Barrieren an gleicher Stelle.

Lenkung nach Mauerkuss leicht beschädigt

"Ich wusste, dass George viel Druck auf mich ausüben würde. Das tat er auch. Ich musste mich vor allem in Kurve 14, 15 ziemlich verteidigen", berichtet Norris. "Dann hat sich Carlos etwas zurückgehalten und mir erlaubt, das DRS zu nutzen."

"Das war sehr hilfreich. Ich denke also, wir haben es gemeinsam clever gemacht, damit die Mercedes hinter uns bleiben. In der letzten Runde bin ich dann in die Mauer gefahren, genauso wie George. Mir passiert es mit der Front, sodass ich ein bisschen in Panik geraten bin, weil ich dachte, es ist vielleicht etwas kaputt."

Zwar sei die Lenkung danach nicht mehr ganz mittig gewesen.

"Aber zum Glück war es nicht mehr als das", verrät der McLaren-Pilot, der mit Platz zwei sein bestes Ergebnis egalisierte.