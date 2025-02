Offiziell: FIA führt neue Boxenstopp-Regel in Monaco ein

Mehr Spannung in der Formel 1: Der Große Preis von Monaco dürfte ab dieser Saison abwechslungsreicher werden. Wie der Automobil-Weltverband FIA am Mittwoch mitteilte, gab der Sportbeirat "grünes Licht für die Zwei-Stopp-Regel", die eine "strategische Neuausrichtung des Kultrennens" bezwecken soll. Mindestens drei Reifensätze müssen beim Grand Prix am 25. Mai (15.00 Uhr/Sky) von Weltmeister Max Verstappen und Co. verwendet werden, bei trockenem Wetter zwei verschiedene Reifenmischungen.