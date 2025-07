"In gewisser Weise": Wolff bedauert offenbar Horner-Abschied

Mercedes-Teamchef Toto Wolff trauert seinem Dauerrivalen Christian Horner offenbar ein wenig hinterher. "In gewisser Weise ja. Er war einer der Hauptdarsteller", sagte der Österreicher im Rahmen des Grand Prix in Belgien bei Sky. Sein jahrelanger Widersacher war vor zwei Wochen nach 20 Jahren, acht Fahrer- und sechs Konstrukteurstiteln an der Spitze von Red Bull entlassen worden. Diese Erfolgsbilanz "spricht für sich selbst", so Wolff.