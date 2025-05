Ralf Schumacher: Hamilton-Funk in Miami "war irgendwie daneben"

Lewis Hamiltons bissige Funksprüche beim Miami-Grand-Prix 2025 sorgen für Aufsehen in der Formel 1. Der frühere Rennfahrer Ralf Schumacher zeigt sich irritiert: "Mimimi Hamilton - das fand ich ein bisschen schwierig, gebe ich ehrlich zu. Das war irgendwie daneben", sagte Schumacher im Sky-Podcast "Backstage Boxengasse" mit Peter Hardenacke.

Schumacher meint: Hamilton habe sich in diesem Moment falsch verhalten. "Wenn man wirklich vorbei will, ist das eine Sache. Lewis war zu dem Zeitpunkt ja auch schneller."

"Aber dann gebe ich das auch kampflos zurück und nachher tue ich nicht so, als wenn ich das sarkastisch gemeint hätte, sondern sage einfach mal: 'Du, tut mir leid. Sollte eigentlich nicht passieren mit meiner Erfahrung, meinem Alter. Hätte ich ein bisschen cleverer reagieren können.' Ich finde, das hätte ihm besser gestanden."

Welchen Eindruck Hamilton hinterlassen hat

So aber hinterlasse die Szene einen bitteren Nachgeschmack, sagt Schumacher: "Lewis ist natürlich so erfolgreich, so unabhängig, dass man da sehr vorsichtig dran geht, aber was er natürlich nicht wegwischen kann, ist: Die Leute haben ihn intern jetzt so ein bisschen kennengelernt."

"Diese Leichtigkeit und 'Wir sind ein super Team', das bekommt natürlich bei sowas Kratzer, gar keine Frage. Und das wird hängen bleiben."

Doch Hamilton müsse "selber wissen", wie er sich öffentlich äußere und im Nachgang mit der Situation umgehe, meint Schumacher. "Da muss man einfach Größe zeigen im Rennen und sagen: 'Okay, Emotion, doof gelaufen - hätte mir nicht passieren sollen und tut mir leid'. Ja, dann wäre das ja weg gewesen."

Jetzt aber stünden Hamiltons Funksprüche weiter im Raum. Deshalb findet Schumacher: "Da ist jetzt Klärungsbedarf. Darüber wird auf jeden Fall gesprochen, auch intern, wie man in Zukunft damit umgeht."

Ralf Schumacher: Hamilton soll "Ball flacher halten"

Vor allem Hamiltons Kommentar, ob er jetzt auch noch Williams-Fahrer Carlos Sainz vorbeilassen soll, "passte im Moment nicht so zu seiner Leistung", sagt Schumacher. "Egal, wie oft er mal Weltmeister war: Er war zwar jetzt näher dran an Charles Leclerc, aber ich glaube, er sollte auch den Ball etwas flacher halten im Moment."

Spannend werde daher, wie sich die Situation rund um Hamilton bei Ferrari entwickle - auch aus technischer Sicht. Denn aktuell fährt das Formel-1-Traditionsteam nicht an der Spitze mit.

"Ich erwarte, dass der Druck sehr, sehr groß wird, und in Imola ist der Ferrari irgendwie immer ein Stück schneller als sonst wo", meint Schumacher. "Und da hoffen wir natürlich, dass das Update greift, weil ich glaube, auch so eine Personalie wie Fred Vasseur steht stark unter Druck, damit das funktioniert."