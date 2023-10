Red Bull Racing - Machtkampf? Christian Horner dementiert Medienbericht: Helmut Marko bleibt

Platz 5: Charles Leclerc (Ferrari)

Am Samstag schaffte es Leclerc, sich eine Strafe einzufahren, da er viermal gegen die Track Limits verstieß - in einem 19-Runden-Rennen mit drei Safety-Car-Phasen. Aber am Sonntag fuhr er so gut wie möglich in einem schwierigen Ferrari. Da kam wie hier der fünfte Platz rum. © Every Second Media