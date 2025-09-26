Anzeige
Formel 1

Rückkehr der Formel 1 an den Hockenheimring? Chef vermeidet Prognose

  • Aktualisiert: 26.09.2025
  • 10:45 Uhr
  • SID

In naher Zukunft wird es kein Formel-1-Rennen in Deutschland geben - aber es gibt durchaus Hoffnung.

Die Formel 1 wird weiterhin einen Bogen um Deutschland machen, eine Rückkehr der Königsklasse auf den Hockenheimring ist zumindest in der näheren Zukunft nicht umsetzbar. Dies bestätigte Jorn Teske, Geschäftsführer der Rennstrecke, im Gespräch mit "web.de".

"Wir sind Optimisten, aber auch Realisten. Natürlich hoffen wir weiterhin auf ein Comeback, aber es muss wirtschaftlich tragfähig sein und darf niemanden ins Risiko treiben", sagte Teske: "Positiv ist, dass auch die Formel 1 regelmäßig ihr Interesse an Deutschland betont. Beide Seiten haben also eine Vision."

Es brauche noch "viele Gespräche" und "viel Arbeit", daher könne er "eine Prognose" über den Zeitpunkt der Rückkehr "nicht abgeben". Die Formel 1 war zuletzt 2019 in Hockenheim zu Gast, das letzte Rennen in Deutschland fand 2020 auf dem Nürburgring statt, das Rennen rückte wegen der Corona-Pandemie kurzfristig in den Rennkalender.

Seitdem fanden die Formel-1-Macher von Liberty Media und die Betreiber der deutschen Strecken wegen der hohen Antrittsgelder nicht mehr zusammen. Im September in Monza allerdings war das Thema Deutschland wieder aufgekommen.

Anzeige
Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

  • Alle Infos zur Formel 1

  • Rennkalender der Formel 1

  • Fahrerwertung der Formel 1

Anzeige

Grund dafür war ein Eigentümerwechsel, der in diesem Sommer notariell beglaubigt wurde. Die Hockenheimring GmbH, zuvor in öffentlicher Hand, gehört nun zu 74,99 Prozent einer Investorengruppe bestehend aus fünf deutschen Unternehmen. Dies brachte neuen Schwung in das Thema.

Anzeige

Eigentümerwechsel am Hockenheimring

"Die Investoren sind primär angetreten, um die Infrastruktur des Rings aufzuwerten. Das Thema Formel 1 stand zwar von Beginn an im Raum, aber der Schwerpunkt liegt zunächst auf der Modernisierung der Anlage", sagte Teske: "Natürlich wünschen wir uns mehr Klarheit, damit wir wissen: Können wir das Projekt wirklich weiterverfolgen – oder müssen wir es irgendwann abhaken, weil die Dimensionen einfach nicht machbar sind? Aber einen festen Zeitplan jetzt auszurufen, wäre vermessen."

Um ein Event dieser Größenordnung zu stemmen, wäre Hilfe aus der Politik aus Teskes Sicht wünschenswert. "In anderen Ländern setzen sich Präsidenten oder Regierungschefs direkt für einen Grand Prix ein, bei uns war das undenkbar", sagte er: "Das hilft natürlich enorm, wenn der Staat so etwas unterstützt."

Der Hockenheim-Chef ist überzeugt, dass ein Grand Prix "für die Automobilnation Deutschland ein starkes Signal" wäre. Doch auch darüber hinaus gäbe es viel zu gewinnen. "Tourismus, Steuereinnahmen, Wertschöpfung – das alles darf man nicht unterschätzen", sagte er: "Es gibt also eine ganze Reihe von Argumenten, die für eine Rückkehr sprechen."

Mehr Motorsport-News
Carlos Sainz mit seinem gleichnamigen Vater Carlos Sainz sen.
News

Vater Sainz: Warum der Williams-Podestplatz ein kleines Wunder war

  • 26.09.2025
  • 13:35 Uhr
Schwerer Dämpfer: Bei den vergangenen drei Rennen holte Aitken nur einen Punkt
News

Ohne Crashes wäre Aitken schon fast DTM-Meister

  • 26.09.2025
  • 12:19 Uhr
F1 Grand Prix of Azerbaijan
News

Ex-Fahrer kritisiert Hamilton: "Verwöhntes Kind"

  • 26.09.2025
  • 10:21 Uhr
Land-Sternstunde: Mit Ricardo Feller gelang in Spielberg der erste DTM-Sieg
News

"Leute, die nicht da sein dürfen": Wieso sich Land trotz DTM-Sieg von Audi trennt

  • 25.09.2025
  • 11:48 Uhr
Der frühere Formel-1-Fahrer Romain Grosjean im Haas-Outfit (Archivbild)
News

Test im 2023er-Haas: Formel-1-Comeback für Romain Grosjean

  • 25.09.2025
  • 10:17 Uhr
WM-Spitzenreiter Oscar Piastri mit skeptischem Blick
News

Spürt Oscar Piastri jetzt den Druck im WM-Titelkampf?

  • 25.09.2025
  • 09:17 Uhr
Formel-1-Weltmeister Max Verstappen fährt wieder auf der Nordschleife
News

Im Ferrari! Verstappen erklimmt Nordschleifen-Meilenstein

  • 24.09.2025
  • 20:19 Uhr
Rene Rast setzt bei seiner Jagd nach dem vierten Titel auf unkonventionelle Methoden
News

Schnurrhaar von Kater "Alfons" an Bord: Gelingt nach 24h-Sieg auch Rasts Titel?

  • 24.09.2025
  • 11:47 Uhr
Der Einhorn-Sticker auf dem Helm von Carlos Sainz in Baku 2025
News

Mit Einhorn zum Podium: Sainz' kurioser Glücksbringer in Baku

  • 23.09.2025
  • 10:57 Uhr
Landgraf-Bestzeit in Hockenheim, allerdings nicht durch DTM-Leader Auer
News

DTM-Test in Hockenheim: AMG-Bestzeit, Wetterkapriolen und lange Crash-Pause

  • 22.09.2025
  • 20:23 Uhr