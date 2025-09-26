In naher Zukunft wird es kein Formel-1-Rennen in Deutschland geben - aber es gibt durchaus Hoffnung.

Die Formel 1 wird weiterhin einen Bogen um Deutschland machen, eine Rückkehr der Königsklasse auf den Hockenheimring ist zumindest in der näheren Zukunft nicht umsetzbar. Dies bestätigte Jorn Teske, Geschäftsführer der Rennstrecke, im Gespräch mit "web.de".

"Wir sind Optimisten, aber auch Realisten. Natürlich hoffen wir weiterhin auf ein Comeback, aber es muss wirtschaftlich tragfähig sein und darf niemanden ins Risiko treiben", sagte Teske: "Positiv ist, dass auch die Formel 1 regelmäßig ihr Interesse an Deutschland betont. Beide Seiten haben also eine Vision."

Es brauche noch "viele Gespräche" und "viel Arbeit", daher könne er "eine Prognose" über den Zeitpunkt der Rückkehr "nicht abgeben". Die Formel 1 war zuletzt 2019 in Hockenheim zu Gast, das letzte Rennen in Deutschland fand 2020 auf dem Nürburgring statt, das Rennen rückte wegen der Corona-Pandemie kurzfristig in den Rennkalender.

Seitdem fanden die Formel-1-Macher von Liberty Media und die Betreiber der deutschen Strecken wegen der hohen Antrittsgelder nicht mehr zusammen. Im September in Monza allerdings war das Thema Deutschland wieder aufgekommen.