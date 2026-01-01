Lewis Hamilton hat eine desaströse erste Saison bei Ferrari erlebt. Ralf Schumacher zeigt Verständnis, kritisiert den siebenmaligen Weltmeister aber auch.

Für Lewis Hamilton war die Saison 2025 in der Formel 1 eine einzige Qual. Rund zehn Monate lang hat er versucht, sich im Ferrari zurechtzufinden, in einen Rhythmus zu kommen, in einen Flow. Oder zumindest in einen ähnlichen Status, um gute Ergebnisse einzufahren.

Davon war Hamilton weit entfernt.

Teilweise wurde es desaströser, je länger die Saison dauerte. 156 Punkte hatte er auf dem Konto und wurde damit WM-Sechster, er blieb dabei aber 86 Zähler hinter Charles Leclerc, der als Teamkollege der direkte Maßstab ist.

Keine Frage: Ferrari hatte Probleme, konnte im Normalfall nicht um Siege mitfahren. Doch was Hamilton in seiner ersten Saison für die Scuderia zeigte, war eines siebenmaligen Champions oft nicht würdig. Auf der Zielgeraden der Saison schied er zum Beispiel im Qualifying reihenweise in Q1 aus, in den Grand Prix blieb er komplett ohne Podiumsplatz.

Womit er auffiel: mit vielen negativen Kommentaren, mit wenig bis gar keinen Optimismus. "Sky"-Experte Ralf Schumacher hat genau das "enttäuscht" – "der Umgang mit seinen Problemen. Dieses Hin-und-Her, dieses Resignieren. Von jemandem mit seinem Status erwarte ich mehr", sagte Schumacher bei "Sport1" und riet ihm zu "ein bisschen mehr Selbstreflexion".