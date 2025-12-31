Motorsport
Formel 1: Christian Horner vor Comeback? Ex-Red-Bull-Teamchef steigt wohl bei Team ein
- Veröffentlicht: 31.12.2025
- 14:24 Uhr
- Chris Lugert
Seit seinem Abschied von Red Bull ist es ruhig um Christian Horner geworden. Jetzt aber könnte für den Briten die Rückkehr in die Formel 1 bevorstehen.
Der langjährige Red-Bull-Teamchef Christian Horner steht offenbar vor einem Comeback in der Formel 1. Wie die niederländische Zeitung "De Telegraaf" berichtet, will der Brite gemeinsam mit einem finanzkräftigen Konsortium die Mehrheitsanteile am Rennstall Alpine übernehmen.
Das Gesamtpaket umfasst demnach 763 Millionen Euro, die das Konsortium und Horner für die Anteile zahlen wollen. Schon in den kommenden Tagen könnte der Deal demnach über die Bühne gehen.
Bei den Anteilen soll es sich um jene des aktuellen Minderheitseigners Otro Capital, Red-Bird Capital Partners und Maximum Effort Investments handeln. Zu Letzteren gehört auch der Hollywood-Schauspieler Ryan Reynolds. Die Investorengruppe erwarb 2023 für 200 Millionen Euro 24 Prozent am französischen Formel-1-Team.
Alpine gehörte in den vergangenen Jahren zu den Hinterbänklern in der Formel 1, die Saison 2025 schloss das Team abgeschlagen auf dem letzten Platz der Konstrukteurs-WM ab. Bei Alpine gab es zuletzt immer wieder personelle und strukturelle Veränderungen, aktuell hält Flavio Briatore die Zügel in der Hand.
Horner feierte große Erfolge mit Red Bull
Bei Red Bull feierte Horner große Erfolge, der heute 52-Jährige führte den Rennstall seit seiner Gründung 2005 und gewann als Teamchef insgesamt acht Fahrer-WM-Titel - jeweils vier mit Sebastian Vettel und Max Verstappen - sowie sechs Konstrukteurs-Titel.
Anfang 2025 waren gegen Horner jedoch schwere Vorwürfe von sexueller Belästigung und unangemessenen Verhaltens gegenüber einer Mitarbeiterin aufgetaucht. Aufgrund der Rückendeckung der thailändischen Red-Bull-Eigentümer hielt sich Horner aber zunächst im Amt.
Dennoch belastete die Situation die zuvor über Jahre herrschende Harmonie beim Red-Bull-Rennstall, unter anderem verließ Erfolgs-Designer Adrian Newey das Team. Im Juli schließlich wurde Horner von Red Bull entlassen und durch Laurent Mekies ersetzt.
Bei Alpine könnte er nun sein Comeback feiern, verschiedenen Berichten zufolge strebt er nach der wohl bevorstehenden Übernahme eine machtvolle Position bei Alpine an. Ob und wie das im Zusammenspiel mit Briatore funktionieren wird, bleibt abzuwarten.