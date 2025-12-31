Seit seinem Abschied von Red Bull ist es ruhig um Christian Horner geworden. Jetzt aber könnte für den Briten die Rückkehr in die Formel 1 bevorstehen.

Der langjährige Red-Bull-Teamchef Christian Horner steht offenbar vor einem Comeback in der Formel 1. Wie die niederländische Zeitung "De Telegraaf" berichtet, will der Brite gemeinsam mit einem finanzkräftigen Konsortium die Mehrheitsanteile am Rennstall Alpine übernehmen.

Das Gesamtpaket umfasst demnach 763 Millionen Euro, die das Konsortium und Horner für die Anteile zahlen wollen. Schon in den kommenden Tagen könnte der Deal demnach über die Bühne gehen.

Bei den Anteilen soll es sich um jene des aktuellen Minderheitseigners Otro Capital, Red-Bird Capital Partners und Maximum Effort Investments handeln. Zu Letzteren gehört auch der Hollywood-Schauspieler Ryan Reynolds. Die Investorengruppe erwarb 2023 für 200 Millionen Euro 24 Prozent am französischen Formel-1-Team.

Alpine gehörte in den vergangenen Jahren zu den Hinterbänklern in der Formel 1, die Saison 2025 schloss das Team abgeschlagen auf dem letzten Platz der Konstrukteurs-WM ab. Bei Alpine gab es zuletzt immer wieder personelle und strukturelle Veränderungen, aktuell hält Flavio Briatore die Zügel in der Hand.