Formel 1
Formel 1 mit Audi – Nico Hülkenberg und die Zukunft: Darauf kommt es bei ihm an
- Veröffentlicht: 01.01.2026
- 17:56 Uhr
- ran.de
Mit 38 Jahren gehört Nico Hülkenberg zu den ältesten aktiven Formel-1-Fahrern. Seine Zukunft hängt auch vom Audi-Erfolg ab, aber nicht nur.
Nico Hülkenberg steht vor einer spannenden Saison in der Formel 1.
In der Königsklasse gibt es ein neues Reglement und neue Autos, die Karten werden neu gemischt. Aus sportlicher Sicht wird es eine neue Ära.
Auch für Audi?
Der deutsche Autobauer absolviert seine erste Saison als Werksteam und setzt auf Hülkenberg als wichtigen Aufbauhelfer. Traditionell ist es für einen Neueinsteiger kein leichtes Unterfangen, gegen die etablierten Teams zu bestehen, selbst wenn es für alle bei null losgeht.
"Es wird der Erfolg haben, der am schnellsten lernt und das Auto am besten entwickelt. Sowohl auf der Fahrer- als auch auf der Teamseite", sagte Hülkenberg der "Bild".
Was die Audi-Erwartungen und -Möglichkeiten angeht, bleibt Hülkenberg daher vage.
"Wo man genau steht, kann man letzten Endes erst beim Qualifying vor dem Saisonstart in Melbourne beantworten. Da werden alle das erste Mal ihre volle Leistung abrufen", sagte er.
Audi muss realistisch bleiben
Man müsse realistisch bleiben, betonte der Emmericher, wolle aber nicht nur mitfahren, sondern auch angreifen. "Natürlich wollen wir erfolgreich sein und um gute Resultate mitfahren und kämpfen, aber jeder im Team weiß, dass es ein langjähriges Projekt ist. Es gibt noch viel zu tun."
Man wolle das Maximum aus den Möglichkeiten herausholen und erfolgreich und gut als Team arbeiten, ergänzte Hülkenberg: "Ich würde es nicht als Lernjahr beschreiben, aber wir müssen als Team nicht nur zusammenwachsen, sondern uns auch steigern. Das Ziel muss immer sein, dass man besser als im Vorjahr ist."
Interessant dabei: Hülkenberg ist 38, er wird im August 39. Er hatte 2024 einen "mehrjährigen" Vertrag unterschrieben.
Auf seine Zukunft angesprochen erklärte er, dass es darum gehe, ein positives Grundgefühl zu haben. "Solange ich den Spaß habe, gerne ins Fahrerlager komme und in mein Auto steige, werde ich auch Leistung bringen. Dann kann die Reise sicherlich noch ein paar Jährchen weitergehen."
Aber: "Ich habe keine Glaskugel, die mir sagt, wie lange ich noch fahren werde oder möchte. Ich bin da offen und lasse es auf mich zukommen."