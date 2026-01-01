Mit 38 Jahren gehört Nico Hülkenberg zu den ältesten aktiven Formel-1-Fahrern. Seine Zukunft hängt auch vom Audi-Erfolg ab, aber nicht nur.

Nico Hülkenberg steht vor einer spannenden Saison in der Formel 1.

In der Königsklasse gibt es ein neues Reglement und neue Autos, die Karten werden neu gemischt. Aus sportlicher Sicht wird es eine neue Ära.

Auch für Audi?

Der deutsche Autobauer absolviert seine erste Saison als Werksteam und setzt auf Hülkenberg als wichtigen Aufbauhelfer. Traditionell ist es für einen Neueinsteiger kein leichtes Unterfangen, gegen die etablierten Teams zu bestehen, selbst wenn es für alle bei null losgeht.

"Es wird der Erfolg haben, der am schnellsten lernt und das Auto am besten entwickelt. Sowohl auf der Fahrer- als auch auf der Teamseite", sagte Hülkenberg der "Bild".

Was die Audi-Erwartungen und -Möglichkeiten angeht, bleibt Hülkenberg daher vage.

"Wo man genau steht, kann man letzten Endes erst beim Qualifying vor dem Saisonstart in Melbourne beantworten. Da werden alle das erste Mal ihre volle Leistung abrufen", sagte er.