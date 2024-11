Mick Schumacher wird offenbar auch 2025 nicht in der Formel 1 unterwegs sein, weil der Brasilianer Gabriel Bortoleto das freie Cockpit bei Audi beziehungsweise Sauber bekommt. Fernando Alonso hat im Hintergrund seinen Anteil daran.

von Oliver Jensen,

Die Hoffnung auf eine Rückkehr in die Formel 1 scheint sich bei Mick Schumacher endgültig zerschlagen zu haben. Rund um das Rennwochenende in Sao Paulo wurde bekannt, dass der Brasilianer Gabriel Bortoleto offenbar das Cockpit bei Sauber erhält, das 2026 von Audi übernommen wird. Für Schumacher war der Sitz neben Nico Hülkenberg die wohl letzte Chance.

Bortoleto gehört seit dem Jahr 2023 dem McLaren-Nachwuchsprogramm an. Allerdings möchte der Rennstall, der mit Lando Norris und Oscar Piastri zwei Top-Fahrer in den eigenen Reihen hat, ihm keine Steine in den Weg legen, falls er woanders in der Formel 1 fahren kann.

Auf den ersten Blick wäre das eine mutige Entscheidung von Sauber-Geschäftsführer Mattia Binotto. Denn während Schumacher zwei Jahre Erfahrung in der Formel 1 bei Haas mitbringt und zuletzt zwei Jahre Reserve- sowie Simulator-Fahrer bei Mercedes gewesen ist, wird der 20-jährige Bortoleto ein Rookie in der Königsklasse sein.