Sergio Perez fährt im kommenden Jahr nicht mehr für Red Bull. Der Formel-1-Pilot hat die Trennung offiziell bestätigt.

Es war in den vergangenen Wochen das am schlechtesten gehütete Geheimnis der Formel 1: Sergio Perez muss seine Formel-1-Karriere zum Ende der Saison 2024 unfreiwillig beenden, obwohl sein Vertrag eigentlich noch bis 2026 gelaufen wäre. Das hat der Mexikaner am Mittwoch offiziell bekannt gegeben.

"Ich bin unglaublich dankbar für die vergangenen vier Jahre bei Red Bull Racing und für die Möglichkeit, mit einem so tollen Team Rennen zu fahren", sagt Perez zum Abschied.

"Für Red Bull zu fahren war eine unvergessliche Erfahrung und ich werde die Erfolge, die wir gemeinsam erreicht haben, immer in Ehren halten. Wir haben Rekorde gebrochen, bemerkenswerte Meilensteine erreicht, und ich hatte das Privileg, auf diesem Weg so viele unglaubliche Menschen kennenzulernen."

Perez-Aus bei Red Bull: Nachfolger schon fix?

"Ein großes Dankeschön an alle im Team, dem Management, den Ingenieuren und Mechanikern, dem Catering, der Gastronomie, der Küche, dem Marketing und der Kommunikation sowie an alle in Milton Keynes, ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft. Es war mir auch eine Ehre, all die Jahre an der Seite von Max als Teamkollege zu fahren und an unserem Erfolg teilzuhaben."

"Ein besonderes Dankeschön an die Fans auf der ganzen Welt und insbesondere an die mexikanischen Fans für ihre unermüdliche Unterstützung an jedem Tag. Wir werden uns bald wiedersehen. Und denkt daran: Gebt niemals auf."