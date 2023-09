Verstappen und Perez indes kämpften mit dem herumrutschenden Red Bull, der sonst auf jeder Strecke so gut funktioniert. "Es ist, als würde ich auf Eis fahren", funkte Verstappen zwischendurch an die Box.

Und der Weltmeister-Rennstall war meilenweit vom Treppchen entfernt. Nach zuletzt zehn Siegen in Serie rollte Verstappen als Fünfter ins Ziel, Teamkollege Sergio Perez wurde bloß Achter - nur ein paar WM-Pünktchen also für das Team, das die Formel 1 seit Jahresbeginn im Schwitzkasten hatte.

Ein ratloser Max Verstappen stürzt ab, und Carlos Sainz befreit die Formel 1: Red Bulls große Siegesserie ist in Singapur mit einer deutlichen Niederlage zuende gegangen, der Traum von der perfekten Saison ist dahin - und die Königsklasse hat endlich wieder einen anderen Gewinner: Sainz schenkte Ferrari den Triumph beim Nachtrennen, erstmals in diesem Jahr sitzt der Sieger nicht im Red Bull.

Sensation bei der F1 in Singapur. Ferrari siegt, ein Mercedes-Pilot schießt sich in der letzten Runde ab und Weltmeister Verstappen bleibt ohne Chance.

Auf den Titelkampf hat das alles keine großen Auswirkungen, Verstappen führt nach wie vor mit großem Vorsprung auf Perez. Nicht beim Rennen am kommenden Sonntag in Japan, wohl aber beim darauffolgenden Grand Prix in Katar (8. Oktober) könnte der Niederländer seinen dritten Titel in Serie perfekt machen.