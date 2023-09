Anzeige

Mick Schumacher hat aktuell kein Cockpit in der Formel 1 2024. Doch noch glaubt der Deutsche an eine Zukunft in der Königsklasse des Motorsports.

Mick Schumacher hat den Glauben an ein Formel-1-Cockpit in der Saison 2024 noch nicht aufgegeben.

Gegenüber dem "Sport-Informations-Dienst" sagte der 24-Jährige: "Die Hoffnung stirbt zuletzt. Solange nicht alle Sitze vergeben sind, ist es nicht vorbei."

Allerdings werden die Optionen weniger. Um zwei Plätze geht es für ihn im Endeffekt – beim Williams-Rennstall oder bei Alfa Romeo. Allerdings sieht es bei den aktuellen Piloten Logan Sargeant und Zhou Guanyu eher nach einer Vertragsverlängerung aus.

Doch Schumacher erinnerte: "Man hat ja in den letzten zwei, drei Jahren gesehen, dass sich die Dinge noch ändern können, selbst wenn Verträge bestehen." Daher sei es "falsch, die Hoffnung aufzugeben".

Die aktuelle Situation auf der Ersatzbank sei schmerzhaft, gestand der ehemalige Formel-2-Champion und betonte: "Ich bin Rennfahrer. Alles, was ich machen will, ist gewinnen. Aber ich muss mich mit der Realität abfinden."

Schumacher wolle nun "weiter an mir arbeiten, weiter versuchen, Gespräche zu führen und mich zu präsentieren".