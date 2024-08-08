- Anzeige -
- Anzeige -
Sport Allgemein Olympia Radsport Top News

Bahnrad-Weltrekorde schmelzen in Paris

Es ist warm, die Luft ist stickig - und die Weltrekorde schmelzen nur so dahin. Das Velodrome National von Saint-Quentin-en-Yvelines erweist sich bei den Olympischen Spielen in Paris als perfekter Ort für die Jagd nach Bestzeiten. An den ersten drei Wettkampftagen wurden zehn Weltrekorde aufgestellt.

Auch die deutschen Teamsprinterinnen Emma Hinze, Lea Sophie Friedrich und Pauline Grabosch trugen sich in die Liste ein. Die Zeit von 45,377 Sekunden reichte am vergangenen Montag dennoch nur für Bronze - weil die Rekorde einfach weiterpurzelten.

Für die Betreiber der 2014 nach den Entwürfen des deutschen Architekten Ralph Schürmann errichten Anlage gibt es dafür mehrere Gründe. "Das ist keine Zauberei, sondern eine Kombination aus Parametern wie der Luftfeuchtigkeit und der Hitze in der Halle. Hinzu kommt die Form der Athleten", so die Betreiberfirma Bouygues. Das derzeitige Wetter in Paris sei darüber hinaus ein "Glücksfall".

Wenn der Luftdruck unter 1000 Hektopascal liege und die Temperatur, die durch die Anwesenheit von 3600 Zuschauern "um ein oder zwei Grad" zusätzlich erhöht werde, steige, sei der Luftwiderstand geringer.

Und dann ist da natürlich noch der Untergrund. Die aus sibirischem Kiefernholz gebaute Bahn wurde für die Olympischen Spiele geschliffen. "Dieser legendäre Schliff hat die Bahn völlig geglättet, sie ist wie ein Billardtisch", heißt es.

Bis zum Ende der Sommerspiele am kommenden Sonntag sollen die Temperaturen hoch bleiben. Die Rekorde dürften also weiter hoffen.
qqq

- Anzeige -
- Anzeige -
Mehr Sport
Mattias Ekström in seinem Ford
News

Rallye Dakar: Ekström gewinnt Prolog

  • 03.01.2026
  • 13:03 Uhr
Formel 1 Young-Driver-Test und Pirelli Reifen Test 2025 09.12.2025, Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, Formel 1 Young-Driver-Test und Pirelli Reifen Test 2025 , im Bild Nico Hülkenberg (DEU), Stake F1 ...
News

Hülkenberg und die Zukunft: Darauf kommt es bei ihm an

  • 01.01.2026
  • 17:56 Uhr
December 9, 2025, Abu Dhabi, United Arab Emirates: British driver LEWIS HAMILTON (Scuderia Ferrari) during the 2025 FIA Formula 1 Post Season testing at Yas Marina Circuit in Abu Dhabi, United Arab...
News

Kritik an Hamilton: "Nicht mehr bereit, sich zu öffnen"

  • 01.01.2026
  • 15:22 Uhr
Logo der neuen Antriebspartnerschaft von Red Bull und Ford
News

ICE, Effizienz, Fahrbarkeit: Das stille Lastenheft des Red-Bull-Antriebs 2026

  • 01.01.2026
  • 11:06 Uhr
Carlos Sainz feiert mit der Williams-Crew - und mit Einhorn-Sticker auf dem Helm
News

Das Einhorn bleibt: Warum Carlos Sainz 2026 an seinem Helm-Detail festhält

  • 31.12.2025
  • 17:47 Uhr
NORTHAMPTONSHIRE, ENG - JULY 06: Red Bull Racing Team Principal Christian Horner on the grid before the F1 Grand Prix of Great Britain on July 06, 2025 at Silverstone Circuit in Northampton, Englan...
News

Horner-Comeback? Ex-RB-Teamchef übernimmt wohl Rennstall

  • 31.12.2025
  • 14:24 Uhr
Für Lewis Hamilton und Ferrari lief das Jahr 2025 überhaupt nicht wie erhofft
News

"Totale Enttäuschung": Alesi rechnet mit Ferrari ab

  • 31.12.2025
  • 12:11 Uhr
DTM-Aufstellung 1993: Schneider, Ludwig, Thiim, Asch, Lohr und Rosberg
News

"Das waren richtige Krieger": Warum Nicki Thiim die alte DTM so fasziniert

  • 31.12.2025
  • 09:07 Uhr
Charles Leclerc im Ferrari SF-25 in der Formel-1-Saison 2025
News

Stefano Domenicali: Die Formel 1 braucht ein starkes Ferrari

  • 30.12.2025
  • 13:55 Uhr
Asphalt-Probe im Bereich der Schikane auf dem Suzuka International Racing Course
News

Suzuka verkauft Asphalt: Wenn Formel-1-Geschichte greifbar wird

  • 30.12.2025
  • 08:56 Uhr