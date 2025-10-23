Anzeige
Formel 1

Formel 1 - Mick Schumacher im IndyCar: "Eine fantastische Alternative"

  • Veröffentlicht: 23.10.2025
  • 18:06 Uhr
  • Andreas Reiners

Laut Christian Danner ist die IndyCar-Serie genau der richtige Weg für Mick Schumacher. Der hatte zuletzt bei einem Test einen starken Eindruck hinterlassen.

Versucht sich Mick Schumacher in der IndyCar-Serie? Zuletzt absolvierte der 26-Jährige einen Test in einem Boliden des Teams Rahal Letterman Lanigan.

Schumacher konnte mit guten Rundenzeiten einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen.

Es ist daher nicht auszuschließen, dass er den Wechsel in die USA wagen wird. Für Ex-Formel-1-Fahrer Christian Danner ist es "eine fantastische Alternative", wie er bei "RTL" erklärt.

"Mich freut es wahnsinnig, dass er sich jetzt ein Herz gefasst und den Test gemacht hat", sagte Danner: "Ich habe so den Verdacht, dass er auf den Geschmack gekommen ist. Ich kann mir eine tolle Zukunft von Mick Schumacher in der IndyCar-Serie vorstellen."

Das Wichtigste in Kürze

Ralf Schumacher riet von IndyCar ab

Funfact: Papa Michael Schumacher hatte nie wirklich Interesse daran, in der anspruchsvollen und mit den Ovalkursen nicht ungefährlichen Rennserie an den Start zu gehen. Auch Onkel Ralf Schumacher hatte Mick zuletzt eher davon abgeraten, dort mitzumischen.

"Ich persönlich verstehe das nicht so ganz, weil ich glaube, dass er da, wo er jetzt ist, super aufgehoben ist und auch eine tolle Zukunft haben kann", sagte Schumacher im "Podcast Backstage Boxengasse".

Danner betonte allerdings, IndyCar sei "ein wenig analog zur europäischen Formel 2 mit ein und demselben Chassis unterwegs“. Für Schumacher bietet sich demnach die Möglichkeit, als Pilot tatsächlich den Unterschied zu machen. "Es gibt zwei Motorenhersteller, aber ansonsten sind die Autos sehr ähnlich und es kommt letztlich auf den Fahrer an", so Danner.

Schumacher "sollte es machen", verdeutlichte Danner. "Er wird einen Riesenspaß haben, weil die Atmosphäre viel lockerer ist als in der Formel 1, das Racing aber genauso professionell."

