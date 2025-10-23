Laut Christian Danner ist die IndyCar-Serie genau der richtige Weg für Mick Schumacher. Der hatte zuletzt bei einem Test einen starken Eindruck hinterlassen.

Von Andreas Reiners

Versucht sich Mick Schumacher in der IndyCar-Serie? Zuletzt absolvierte der 26-Jährige einen Test in einem Boliden des Teams Rahal Letterman Lanigan.

Schumacher konnte mit guten Rundenzeiten einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen.

Es ist daher nicht auszuschließen, dass er den Wechsel in die USA wagen wird. Für Ex-Formel-1-Fahrer Christian Danner ist es "eine fantastische Alternative", wie er bei "RTL" erklärt.

"Mich freut es wahnsinnig, dass er sich jetzt ein Herz gefasst und den Test gemacht hat", sagte Danner: "Ich habe so den Verdacht, dass er auf den Geschmack gekommen ist. Ich kann mir eine tolle Zukunft von Mick Schumacher in der IndyCar-Serie vorstellen."