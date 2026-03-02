Für Mick Schumacher hätte sein IndyCar-Debüt kaum schlechter laufen können. Nach dem frühen Aus in St. Petersburg richtet sich der Blick aber bereits nach vorne.

Mick Schumacher hatte noch nicht mal seine Premieren-Runde beendet, da musste er sich nach einem Unfall beim IndyCar-Debüt schon zum Check beim Rennarzt fahren lassen.

"Das war frustrierend heute", schrieb der Sohn des Formel-1-Rekordweltmeisters Michael Schumacher später bei Instagram. Aber: "Wir hätten nichts anders machen können. So ist Racing manchmal. Es gibt einiges zu lernen und zu erledigen. Nächste Woche geht's weiter!"

Das Rennen auf dem Stadtkurs in St. Petersburg/Florida war für Schumacher schon in der vierten Kurve am allerersten Bremspunkt gelaufen. Der frühere Formel-1-Pilot konnte mit seinem Dallara Honda nach einem Unfall der vorausfahrenden Sting Ray Robb und Santino Ferrucci nicht rechtzeitig ausweichen.