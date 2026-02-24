Am Weltfrauentag erhalten Red-Bull-Strategin Hannah Schmitz und Haas-Ingenieurin Laura Müller eine ganz besondere Anerkennung.

In der Formel 1, ist es eine lange Tradition, Kurven nach berühmten und verdienten Persönlichkeiten zu benennen.

Nun wird diese Ehre erstmals zwei Frauen zuteil: Die Kurve 6 des Albert Park Circuit in Melbourne wird nach Laura Müller und Hannah Schmitz benannt. Das Rennen findet in diesem Jahr am 8. März statt – am Weltfrauentag.

Die Engländerin Schmitz ist bereits seit 2009 in der Formel 1 tätig und arbeitet als Strategiechefin für Red Bull Racing. Die deutsche Renningenieurin Laura Müller ist beim Team Haas für den Boliden von Esteban Ocon zuständig.

Die Benennung der Kurve ist Teil der Initiative "In Her Corner", die aus einer Partnerschaft zwischen Engineers Australia und der Australian Grand Prix Corporation hervorgegangen ist.