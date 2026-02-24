- Anzeige -
Besondere Ehre beim Australian Grand Prix

Formel 1: Kurve in Melbourne nach deutscher Renningenieurinnen Laura Müller benannt

  • Veröffentlicht: 24.02.2026
  • 22:45 Uhr
  • ran
Laura Müller, Renningenieurin von Esteban Ocon im Haas Formel 1 Team.
Laura Müller, Renningenieurin von Esteban Ocon im Haas Formel 1 Team.© Eibner

Am Weltfrauentag erhalten Red-Bull-Strategin Hannah Schmitz und Haas-Ingenieurin Laura Müller eine ganz besondere Anerkennung.

In der Formel 1, ist es eine lange Tradition, Kurven nach berühmten und verdienten Persönlichkeiten zu benennen.

Nun wird diese Ehre erstmals zwei Frauen zuteil: Die Kurve 6 des Albert Park Circuit in Melbourne wird nach Laura Müller und Hannah Schmitz benannt. Das Rennen findet in diesem Jahr am 8. März statt – am Weltfrauentag.

Die Engländerin Schmitz ist bereits seit 2009 in der Formel 1 tätig und arbeitet als Strategiechefin für Red Bull Racing. Die deutsche Renningenieurin Laura Müller ist beim Team Haas für den Boliden von Esteban Ocon zuständig.

Die Benennung der Kurve ist Teil der Initiative "In Her Corner", die aus einer Partnerschaft zwischen Engineers Australia und der Australian Grand Prix Corporation hervorgegangen ist.

Formel 1: Red-Bull-Show-Event um Yuki Tsunoda wird zur Feuershow

Mädchen sollen für technische Berufe begeistert werden

Ziel ist es, die nächste Generation von Ingenieurinnen für den Motorsport zu begeistern.

"Es ist mir eine Ehre, schon so früh in meiner Formel-1-Karriere diese Anerkennung zu bekommen. Ich hoffe, dass dies Mädchen und junge Erwachsene motiviert, eine Karriere im MINT-Bereich anzustreben. Es ist wichtig, die Leistungen von Frauen im Motorsport sichtbar zu machen. Und es ist großartig, dafür an der Seite von Hannah zu stehen", sagte Müller.

